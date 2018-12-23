非洲豬瘟嘸疫苗醫　湖南疫區「500豬慘叫活埋後山」老闆娘超心痛

▲非洲豬瘟疫情在大陸燒不停。（資料照／CFP）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟疫情在大陸蔓延，目前已有23省市淪陷。根據港媒報導，距離湖南省省會長沙市約3個半小車程的桃江縣大栗港鎮其中有處「志成豬場」，被當地居民認為是該處非洲豬瘟的病原地，因而聲名狼藉。豬場老闆娘透露，雖然目前該處已解除封鎖，但當時500多豬隻當場被活埋，還撒上大量石灰粉再埋土，回想起來真的很可怕。

據大陸農業農村部官網資料顯示，10 月22日14時，農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，湖南省動物疫病預防控制中心確診，湖南省益陽市桃江縣和常德市桃源縣的2個養殖場發生非洲豬瘟疫情，位於桃江縣的養殖場存欄生豬546頭、發病44頭、死亡17頭。

▲廣東省珠海市香洲區19日發生非洲豬瘟疫情後，貴州省21日再添1疫情。（圖／路透社）



疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

由於非洲豬瘟疫情嚴峻，豬隻感染後也尚無疫苗醫治，造成豬農人心惶惶。據《香港01》報導，益陽市桃江縣的志成豬場的內546隻中，有44頭發病、17頭死亡，雖然豬欄都早已被清空，周圍也有消毒的痕跡，但豬場的老闆娘透露，目前仍被禁養半年，不知該如何維持生計。

▲大陸目前有非洲豬瘟的疫區分布圖。（圖／翻攝自農委會官網）

回憶起當時豬場發現非洲豬瘟時的情景，老闆娘直呼真的很慘，「突然發現死豬後，政府的人就來了，第二天就撲殺了所有500多隻豬，損失約人民幣100多萬元（約新台幣450萬元）。」

大陸一旦發生非洲豬瘟疫情，政府的工作人員就會進行無害化處理，會先在現場挖坑把豬隻深埋，再進行消毒等措施。老闆娘稱，「當時他們就在豬場的後山挖了幾米深的大坑把豬隻埋了，還撒了大量石灰粉，接著埋土，確保疫情不會因此擴散；工作人員怕在豬場消毒引起火災，還把豬場內的電源全切斷。」

志成豬場屬於中小型豬場，最多可以養700隻豬。由於疫情發生後連續六個星期未發現新疫情，桃江縣的疫區已在12月7日解除封鎖。目前大陸非洲豬瘟疫情淪陷的地區包括廣東珠海、青海、陝西、黑龍江、江蘇、重慶、浙江、安徽、河南、北京、上海、四川、吉林、內蒙古、遼寧、天津、山西、貴州、雲南、福建、江西、湖南與湖北。

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