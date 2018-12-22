影／帶4.2kg豬牛肉包、火腿腸入境　西安陸客被罰20萬

▲陸客帶火腿腸、牛豬肉包共4.2公斤入境被罰20萬。（圖／關務署台北關提供）

生活中心／綜合報導

防堵非洲豬瘟侵台，桃園機場海關今（22日）天再查獲兩起違規。上午有一名從大陸常州入境的陸客，因為行李內有0.2公斤的火腿腸，被依法開罰20萬元。下午有一名從西安入境的陸客，則因為攜帶火腿腸、牛豬肉包共4.2公斤，同樣遭罰20萬元。

根據關務署台北關最新消息，上午10時30分許，一名搭乘中國東方航空MU-2909班機自大陸常州入境的曹姓中國籍旅客，未據書面或口頭申報逕擇由第9號綠線（免申報）檯通關，關員依據X光注檢通知予以攔查，結果於行李內查獲未申報的火腿腸0.2公斤，依動物傳染病防治條例規定，開移送檢疫單移由農委會防檢局新竹分局，依規定開立裁處書，處以20萬元罰鍰。

▲陸客帶火腿腸0.2公斤被罰20萬。（圖／關務署台北關提供）

另外，下午1時許，一名搭乘中國東方航空MU-2037班機自大陸西安入境的潘姓中國籍旅客，則是被海關發現行李內有未申報之火腿腸、牛豬肉包共4.2公斤，同樣遭開罰20萬元。

▲陸客帶火腿腸、豬牛肉包共4.2公斤入境被罰20萬。（圖／關務署台北關提供）

大陸非洲豬瘟疫情持續擴散，已擴及23省，達99案例，顯示疫情嚴峻。為防範非洲豬瘟疫情入侵，防檢局針對入境旅客行李加強檢查及裁罰，根據統計，自18日提高裁罰額度起，至21日合計已裁罰32件，包括20萬8件，而且都是大陸豬肉類產品，3萬20件及1萬4件。

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