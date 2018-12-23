中國能否1年內攻下台灣？　外國軍事頻道這樣分析...

▲ （影片取自Youtube，如遭刪除請見諒）

國際中心／綜合報導

Youtube外國軍事頻道「Binkov's Battlegrounds」21日發布影片，分析台灣與中國之間的武力戰備，並預估中國如果要武統台灣，可能要耗費數個月的時間，而且有一定的損傷。

「Binkov's Battlegrounds」軍事頻道專門在預測2國之間發生戰爭的戰況，或是比較武器系統之間的性能。頻道在日前發布影片「中國可以在1年內成功侵占台灣嗎」系列影片（Can China invade Taiwan within a year? ），分為上下2集，片中分析台灣與中國的武力後表示，由於台灣的防空系統有限，無法攔截中國全數的導彈，如果遭到中國以導彈攻擊，可能會有多處陷入困境。

▼ 影片中標示出雙方的戰機機場的分布。（圖／翻攝Youtube／Binkov`s Battlegrounds頻道，下同）

此外，頻道分析雙方的士兵數量後表示，儘管中國士兵在人數上擁有絕對優勢，擁有數倍於台灣士兵，但如何運輸士兵們通過台灣海峽會是最大的難題，因為中國無法一定運輸太多的士兵通過台灣海峽，會耗費一定程度的時間，這時台灣可以趁機找援軍求救。

▼ 當中國想要增派更多士兵渡過台灣海峽，台灣能有更多時間尋找救援。

至於雙方的空軍資源方面，頻道認為，如果台灣資源運用妥當，能讓中國損失10幾艘的戰艦，以及數百台的戰機，加上台灣許多作戰資源都是用來防止敵軍登島，所以為了防止中國於戰爭後期想再次登台，台灣則可以使用易藏匿的直升機進行襲擊，並部署M48、M60坦克於西岸防止對岸登陸。

而中國的應對方法可能是先占領澎湖，到時候雙方士兵將在島上進行戰鬥，如果中國順利攻下澎湖，則可能在島上進行建設與部署，作為攻台的跳板。本次影片只有發布上集，但根據影片內的預估，如果中國在不動用核武的前提下攻台，已經需要耗費數個月的時間，以及許多軍事資源，而且也有一定程度的損傷。

▼ 台灣可以部署M48、M60坦克於西岸防止對岸登陸。