零下30度低溫勇士　直播「賣水產做公益」捐助慈善團體

▲低調行善的業者陳志興，常年在冷凍櫃中搬運魚貨。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

高雄前鎮漁港一家水產品冷凍廠順應網路時代來臨，從去年起開辦網路直播，透過FB直播限時開賣澎湖空運來台手釣土魠及當季魚貨等直接以批發價格供應消費者，長期獲忠實主顧捧場支持，讓業績成長3成以上，業者也不忘做愛心公益，熱情贊助水產品愛心義賣，所得轉贈給位於屏東伯大尼之家，作為智能障礙孩童療癒生活經費。

善心業者陳志興，在前鎮漁港內有10餘座零下30度冷藏設備保鮮水產品，多年來常期在低溫下工作，雖然辛苦但樂在其中，除了各式冷凍水產、調理食品，還供應許多餐廳及食材批發，27日將特別舉辦10周年慶活動，在「呈祥食品饕寶網」的網路直播，希望透過網路提供優惠價格，重量產地透明化，以及新鮮安心，要讓民眾不用上菜市場，就能買的方便又安心。

43歲的陳志興從小在澎湖長大，國中畢業後就到台灣汽車保養廠打工，靠雙手賺生活費，身高182公分，當兵服役於高雄左營海軍陸戰隊，退伍後因緣際會接觸水產品，也慢慢得摸出興趣，陳志興說，秉持著取之於社會用之於社會的宗旨，在直播上會推出公益標，讓粉絲出價，全數所得捐給粉絲指定的慈善團體。