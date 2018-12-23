史上最高調！就職「超總統級」交管5天封6街　韓國瑜：會找警局長討論

▲韓國瑜、李佳芬合體參加維多利亞運動會。（圖。（圖／記者唐詠絮攝）



政治中心／高雄報導

準高雄市長韓國瑜25日將在愛河旁舉行就職典禮，未演先轟動，當天預計2小時的活動，高雄警方21日晚間卻貼出公告，將實施5天相關交通管制封路，範圍擴及會場周邊6條街。交管挨轟擾民「破總統規格」、「史上最高調」、「皇帝登基？」對此，警方表示，交管是配合就職流程，韓國瑜則回應「會找警察局局長討論」。

全台縣市首長當選人統一在25日舉行就職，韓國瑜預計將在愛河旁舉辦典禮，廣邀1500貴賓觀禮，預計他將於上午8時30分從高雄港棧貳庫碼頭搭船前往愛河畔舞台，由港務警察總隊派警艇全程戒護，9時登台宣示就職，與代理市長許立明交接印信；10時30分轉往國賓飯店參加酒會，預計於11時30分抵達議會向新任正、副議長致賀。

▲史上最高調！就職交管5天封6街，韓國瑜：會找警局長討論。（圖／高雄市政府）



約2個小時的就職典禮，市府卻提前從22日就開始交通管制，長達5天、範圍6條街，一直到26日中午才結束，被封為「史上最高調」。據悉，過去前市長陳菊選在市府四維行政中心一樓中庭就職，受邀觀禮者僅200人，而總統蔡英文就職交管也不到24小時，韓國瑜交管規模大，引發擾民爭議，挨轟「超總統級」！

對此，高雄警方表示，交管主要是配合整個市長就職活動的流程表，前2天是為了搭建舞台、攤商帳篷活動，第3天則試攤販進駐，管制規模較小，第4天就職典禮，中午後到隔天上午是為了拆舞台、帳篷，若能在25日當晚提早拆除，交管就可以提前結束。

韓國瑜22日晚間受訪時回應，明天就會建議高雄市警察局局長「千萬不要擾民」，因為就職典禮是希望行銷高雄、推廣愛河，才走出戶外，「如果預算不夠，我個人也願意掏腰包。」準新聞局長王淺秋也曾強調，配合就職典禮舞台搭建，愛河畔河東路局部封路，24日配合攤商進駐會擴大封路，直到25日就職典禮結束；封路是為營造歡樂安全的派對氛圍，管制車輛進入，規劃行人專區，讓大家可以安全、盡情在場享用攤商美食並欣賞街頭藝人表演。