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山區孩童圓夢　高雄巴楠花部落文化計劃達標

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▲▼高雄的杉林區巴楠花部落小學也有一群布農族小朋友，擁有音樂的天賦，而在幾年前就已經受到社團的關注。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼高雄的杉林區巴楠花部落小學也有一群布農族小朋友，擁有音樂的天賦，而在幾年前就已經受到社團的關注。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

民間有句俗話說「高手在民間」，具有獨特的藝術天份的原住民的孩子不易被發現，為了讓更多這些可能成為明日之星的原住民孩子得到充裕的資源，這場音樂演出，勢必是今年耶誕期間最溫暖人心的一場表演。這也是第3年由拾穗扶輪社發起及多個扶輪社共同參與贊助，希望讓部落孩子們有機會原夢。

台灣布農族的八部合音靠著善心人士默默在背後給予金錢和人力的支援，不但在國內名聞遐邇甚至聲名遠播國際，也讓台灣如此美好的聲音保留且傳到世界去。

▲▼高雄的杉林區巴楠花部落小學也有一群布農族小朋友，擁有音樂的天賦，而在幾年前就已經受到社團的關注。（圖／記者宋德威攝，下同）

主辦單位表示，現任社長蔡幸娟是「高雄市巴楠花部落小學音樂文化原夢計劃」發起人之一，因為與知名藝人蔡幸娟同名同姓也同樣熱愛音樂，在”音”緣際會兩年前與長期深入偏鄉教導孩童音樂的大提琴家蔡福桂老師結識。

蔡幸娟得知巴楠花小學孩童在渴望學習音樂路上困境重重，不僅設備器材嚴重短缺，師資教育更是不足，與社友們齊心協力奔波籌措長期共同關懷偏鄉弱勢孩童的使命，為原住民孩童發聲，改善音樂教育環境，3年的持續募款關懷中，看見孩童們樂器得以換新，教育師資有了著落，孩童們臉上的憂愁為開懷笑容取代，就覺得一切都值得了。

▲▼高雄的杉林區巴楠花部落小學也有一群布農族小朋友，擁有音樂的天賦，而在幾年前就已經受到社團的關注。（圖／記者宋德威攝，下同）

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關鍵字：高雄,部落,音樂,原住民

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