快訊／押通緝犯進北檢「配槍險遭奪」　法警及時扳開手指壓制

▲員警移送人犯至台北地檢署時時配槍險遭奪。（圖／記者楊珮琪攝）

記者陳豐德、楊珮琪／台北報導

新北市新店分局安和派出所員警20日下午5時許移送一名毒品通緝犯到台北地檢署時，全程以手銬將犯嫌反銬於背後，不料到達大門口後，嫌犯起先拒絕下車，後來又趁隙奪走女警配戴的手槍，所幸2名員警及時反應將其制伏，避免嫌犯擊發警槍，並無人傷亡，通緝犯隨即被帶進北檢偵訊中。

新店分局調查，警員楊鈞文駕駛警用巡邏車編號574車移送陸姓毒品通緝犯（24歲），而警員高詩穎於後座戒護，全程依「解送人犯辦法」，皆有上手銬並以後銬方式以防人犯有加害或脫逃之行為，另依該辦法「解送人犯在2名以下者，派解送員警2人」，全程依照規定押解犯嫌，，於案發時地到達台北地檢署大門口，陸嫌起初拒絕下車，楊員告戒若不下車將使用強制力，後陸嫌才配合自行下車。

下車走往北檢大門時，嫌犯突施力抗拒，楊員與高員立即反應欲將陸嫌控制在右側北檢大門上，於壓制過程，陸嫌突出手搶奪楊員配戴之PPQ M2手槍，女警發現嫌犯碰觸警槍時，即將陸嫌壓制貼緊地檢署大門，高員則控制陸嫌右手，抓住其手上之配槍，避免陸嫌擊發並迅速制伏嫌犯，奪回警槍，初步調查員警尚無疏失，本案將列為案例教育加強訓練所屬，避免類此案件發生。

法警曾祥任當時協助壓制嫌犯，他表示當時聽到有喝斥聲，他立即呼叫其他法警來幫忙，一出去就看到通緝犯試圖搶奪員警的配槍，槍枝一度有離開槍套，但他立即上前扣住嫌犯的手，並扳開嫌犯手指一同將其壓制。

新店分局表示，台北地檢署調股檢察官立即開臨時偵查庭，指示要解送人員楊員及高員檢附職務報告敘明案發經過，並要求提供警用制式槍枝型式，確認配發時間及具有殺傷力的檢驗報告，安和所副所長趕赴台北地檢署協助處理。

▼當時員警押解通緝犯到北檢所乘坐的警車。（圖／記者楊珮琪攝）

