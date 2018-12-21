快訊／韓國瑜未就任…高市民政局長爆遭搜索約談　檢調深夜回應了！

圖文／鏡週刊

還有4天高雄市長就要交接，新任市長韓國瑜還沒上任，今日（21日）下午驚傳檢調人員大動作進入市府民政局進行搜索，並將民政局長張乃千帶回約談，主要是針對張乃千疑似遭人檢舉，違法挪用回饋金買酒致贈特定個人一案進行調查。

據了解，檢調掌握訊息，張乃千涉嫌挪用區公所的台電回饋金2百多萬元，購置大批酒類送給某些特定對象，今日下午發動搜索，在民政局內確曾查獲部分酒類，也查到致贈對象的名單，因此接著就將張乃千帶回約談，追查相關細節。

至於張乃千違法挪用回饋金買酒是要送誰？是否涉及行賄？仍待檢調單位進一步追查。

【22：10更新】本刊接獲消息指高雄市民政局今早遭檢調搜索約談，民政局長張乃千晚間向本刊證實此事，但他表示被帶回調查局約談的是承辦科長及股長，而他本人僅有接受檢調人員詢問，並未被約談。



高雄地檢署隨後澄清，因偵辦案件需要，指揮法務部調查局高雄市調查處人員前往高雄市政府民政局函調相關資料，並約詢該局之人員，但並未搜索該局，也未傳喚局長或前往局長家中搜索。





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