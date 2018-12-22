建議韓國瑜成立情色專區　范世平喊三箭齊發：高雄成全台首富

▲國民黨高雄市長當選人韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

準高雄市長韓國瑜競選期間喊出「打造全台首富」，但近來遭網友質疑多項政策跳票。師大政研所教授范世平認為，.韓國瑜乾脆立即發展「情色特區」，讓賭場、賽馬、情色三箭齊發。

范世平說，韓國瑜原本要在旗津開賭場，但因旗津不符合「離島建設條例」中所定義的離島而胎死腹中；想在楠梓中油煉油廠蓋跑馬場，同樣也違反「動保法」而受挫，倒不如立即用個「情色特區」，效法新加坡等國。

范世平分析，「情色特區」可以增加市府稅收，減輕高雄負債，而專區內只許高雄人從事相關工作，增加就業的同時，也打擊外地人與外國人搶食這塊大餅；另外，特區與市立醫院合作，對從業者強化衛生檢查，可保護消費者健康；第四，防止黑道介入與對從業者的剝削，保護從業者的工作權；第五，有政府管理，消費者權益獲得保障；第六，如荷蘭紅燈區一樣成為觀光資源，吸引外國觀光客來高雄旅遊，這就能達到「人能進來」的政見；第七，可以發展情趣商品研發與情色表演藝術等產業，如法國紅磨坊，更可在高雄各大學成立相關科系，培養相關專業人才。

范世平表示，這樣一來，韓國瑜的「賭場、賽馬、情色」三箭齊發，高雄一定能夠成為全台首富。