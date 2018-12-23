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蘇啟誠遭「羞辱」才輕生？　他怒：蔡英文當元首還心安嗎

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▲前駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠。（圖／翻攝自蘇啟誠臉書）

▲前駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠。（圖／翻攝自蘇啟誠臉書）

記者徐政璿／台北報導

我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生昨滿百日，蘇啟誠遺孀近日接受專訪，澄清先生自殺是因為遭「羞辱」才「以死明志」，引發軒然大波。對此，國民黨發言人洪孟楷表示，「蘇啟誠故處長辭世百日仍無真相，蔡英文當元首還當得心安嗎？」

洪孟楷表示，蘇啟誠自9月14日離開至今將滿百日，然而透過家屬的聲明，了解壓垮他的最後一根稻草壓力來自上面要求，到底是什麼原因讓一位優秀的公務人員選擇輕生？蔡英文擔任我國元首，是最高層級的公務人員，持續選擇在此議題上沈默，如果真的是官員施壓讓其選擇絕路卻沒追真相，蔡英文您當元首還當得心安嗎？

洪孟楷指出，過去幾個月來蔡政府以「假新聞」為由，把蘇故處長的辭世推給外界的討論及媒體輿論，然而根據家屬透露，根本不是這麼一回事。當政府都如此玩弄媒體輿論方向時，更讓人覺得其中有詐，難道一位寶貴生命的離開不值得追查真相嗎？

洪孟楷說，再者，駐日代表謝長廷面對部屬的辭世，選擇持續在臉書上與國內在野黨打筆戰，追根究底，當初是誰說「大阪辦事處有錯就該咎責」，不正是堂堂駐日代表本人嗎？真相還沒查清前不肯定是謝長廷害死了蘇啟誠，但如果還持續耍嘴皮，這樣的嘴臉難道就能撇清責任？

洪孟楷說，而一位文官的辭世，絕對是中華國民的損失，既然家屬也有再發表聲明，在這件事情上，蔡英文總統卻還悶不作聲，作為一個全國最高首長，在這件事情上面沒有態度，就是放任、就是放縱、也就是放水！別滿腦子只想鬥爭保連任，當一回公務員的靠山吧！

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