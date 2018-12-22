嘉義野溪被棄16隻雞屍！驗出「H5N2禽流感」　警方全力追棄屍犯

▲桃園平鎮鵝場爆發禽流感，19日撲殺了1169隻鵝。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

不只有非洲豬瘟！嘉義縣家畜疾病防治所18日接獲民眾通報，指稱中埔鄉深坑村野溪遭人丟棄16隻雞隻屍體，他們立刻派人清除屍體並取樣送驗，結果21日發現確診為H5N2高病原家禽流行性感冒。家畜所目前已經針對週遭養禽場展開疫情訪視、消毒等工作，同時將請警方全力追查棄屍犯嫌。

家畜所所長林珮如表示，他們接獲民眾通報後立刻派人清除雞隻屍體，目前也已經完成了相關的防疫工作，包含周圍的養禽場疫情訪視、環境消毒等，未來將擴大訪視範圍；而根據廢棄物清理法，民眾任意棄置斃死禽畜，可處6千元至300萬元罰鍰，情節重大最重可處5年以下徒刑、併科罰金1500萬元。

▲ 嘉縣持續展開禽流感防疫整備。（圖／嘉義縣政府提供）

中埔警分局表示，他們接獲家畜所通報後，已派人調閱路口監視器，訪查周邊住家，將會全力追查丟棄禽屍犯嫌，若追查到飼主，可再依《動物傳染病防治條例》最高開罰100萬，若因此導致禽流感疫情蔓延或散播者，可處3年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣100萬元以下罰金。

家畜所也籲請養禽業者，若發現飼養的禽隻有發生異狀，請務必儘速通報防疫機關處置，若未主動通報疫情者，撲殺後將不予補償，並可依《動物傳染病防治條例》開罰，籲請養禽戶勿抱持僥倖心態，不論飼養隻數多寡，切勿隨意丟棄動物屍體，否則將面臨重罰。