　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

防範禽流感入侵　嘉縣持續禽流感防疫整備

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉縣持續禽流感防疫整備。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

▲▼ 嘉縣持續禽流感防疫整備。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

日前彰化縣鹿港鎮一土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，嘉義縣政府為防範禽流感病毒入侵，除提醒呼籲養禽業者除做好自主管理消毒工作，也應遵守「嘉義縣H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」公告之生物安全條件，並配合中央冬季強化禽流感預警監測措施相關規定，轄下家畜所假日安排獸醫師留守，有相關疫情可聯繫家畜所家禽防疫課。

▲▼ 嘉縣持續禽流感防疫整備。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

嘉縣107年共撲殺禽流感禽場3場，迄今未有疫情傳出，惟家畜所仍持續各項防疫及宣導工作，禽流感主動被動採樣及養禽場訪視累計860場次，協助禽場、理貨場及公共區域消毒達7,494場次，另配合中央政策全力稽查未符合H5H7亞型禽流感防治措施開立勸導單場數107場，裁罰場數計21場次裁罰金額共計63萬元，另配合中央政策107年12月1日起至108年3月31日止辦理養鴨場2階段冬季強化禽流感預警監測措施採樣檢驗工作。

▲▼ 嘉縣持續禽流感防疫整備。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

家畜所籲請養禽業者，面對疫情切勿掉以輕心，務必落實各項防疫工作包括防鳥措施及所有車輛人員進出管制消毒，若發現飼養禽隻有發生異狀，請儘速通報防疫機關即時處置，未依規定落實者，將依法最重可處新台幣100萬罰鍰，並限期改善，撲殺並不予補償。並呼籲民眾勿接觸野生禽鳥，避免人畜共通傳染病發生。相關防疫工作可聯繫家畜所家禽防疫課：電話05-3620025。

ET快訊
韓國瑜爆「邀好萊塢巨星到高雄」！網揪關鍵字：真的大咖
江宜樺遭學生驅逐　柯文哲：人家上課你去鬧
上海副市長周波抵台　微笑招手憶18年前訪阿里山、日月潭
富豪解決遺產紛爭！殺妻、兒子再自殺…獨留女兒繼承

關鍵字：禽流感,防疫整備,家畜所

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／一夜25→48善心人伸援手！孝子淚崩：只要我還活著，就會負責到底

影／案情再轉！「開車的是我丈夫」台中超狂三寶：他去泰國了

影／「出山」中煞？　出殯車隊上國道　遊覽車司機昏迷撞護欄命危

快訊／石門風景區「女屍俯臥沙灘」　上半身赤裸無遺書

火燒前夫房　法官竟信「點火燒鸚鵡」說詞輕判5個月

熟女淚奔警局控「男友一夜4次」性侵！　後改口：誤會...我忘記吃藥

高雄綠衣天使變身聖誕老公公　郵箱寒冬送暖行善

縣市幸福指數大調查　台東進步最多躍居第二名

新竹首見！飛鳳山發現受傷石虎　右腿嚴重變形恐需截肢

「鐵支牌」來囉！唯一大型重機1111　「超級車牌」6000開放搶標

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬

22公尺高空彈跳、客製化泡麵 東京讀賣樂園...不用排隊超過癮

周杰倫演唱會喊：最緊張一場　江蕙台下「開Mic」合唱《稻香》

神祕「阿彌陀佛2人組」現身！　哆啦A夢版洗腦旋律笑翻網友

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

恭喜！楊謹華登記結婚了　嫁「交往2年石油富商」

高雄綠衣天使變身聖誕老公公　郵箱寒冬送暖行善

縣市幸福指數大調查　台東進步最多躍居第二名

新竹首見！飛鳳山發現受傷石虎　右腿嚴重變形恐需截肢

「鐵支牌」來囉！唯一大型重機1111　「超級車牌」6000開放搶標

苗栗「選後再算帳」　涉幫黨內議員當選人買票新市代恐丟官

屏東遊樂園人氣突變旺！　警識破「逮41人聚賭」查扣現金4600

自殺防治有功！　台南公園所「官文賢、黃炳益」獲表揚

2遊客受困「神秘谷陰陽瀑布」1hr　警：地點相當隱匿

侵入左鎮菜寮化石館行竊　巡守隊協警圍捕逮人

社區友善通報網建功　成警台11線力逮2毒蟲

顧可飛塑化劑超標未開罰　黃國昌挾「媽媽們的怒火」砲轟衛福部

高雄綠衣天使變身聖誕老公公　郵箱寒冬送暖行善

張本智和多項最年輕紀錄　目標17歲的東京奧運奪金

拿走護照衣服！華裔夫婦「誘27女赴美逼賣淫」面臨終身監禁

血汗匈牙利！萬人上街抗議「奴隸法」：加班費竟可拖3年

車諾比核災因電廠不合格　馬英九：核能到現在為止幾乎都沒死什麼人

為失蹤的浴袍！峇里島villa翻旅客行李　誣賴客人還堅持「是必須做的」

離譜！女童游泳溺水垂死　媽媽在旁狂滑手機渾然沒看到

王淨認❤林柏叡「在我心中」！　力挺男方爆未婚生女劈腿

「王者之力！」客製版球鞋　致敬王建民對夢想的堅持

地方熱門新聞

排30分鐘買三寶便當！肉炸出只..

藍：賴清德、陳宗彥不要成罪人

就職典禮經費全台最高　縣府澄清

鄭文燦提六計畫　青埔特區高佔三..

屏東遊樂園人氣突變旺！　警識破..

80歲台中爺賣菜苦：一天賺不到..

世界第三毒僧帽水母　竹南沙灘現..

桃市府局處長頻被關注　是否受鄭..

就職典禮簡約　1小時內完成

芎林發現受傷石虎　恐需面臨截肢

黃偉哲小內閣　許育典出任副市長

大型重機1111　開放搶標

行政院新建大樓　獲優等殊榮

高雄白玉苦瓜走紅　屏東青皮苦瓜..

更多熱門

相關新聞

今年第95例！彰化雞場確診禽流感

非洲豬瘟還在延燒，又爆出有雞場確診禽流感。防檢局16日表示，經家畜衛生試驗所通知，彰化縣鹿港鎮1古早雞場雞隻確診H5N2亞型高病原性禽流感，是今年確診及撲殺禽流感禽場案例95例。

雲林2鴨場確診禽流感案例

墾丁3死白額雁驗出農藥「加保扶」

江蘇列旅遊疫情建議2級警示

黑心業者丟禽流感死鵝　最高罰百萬

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 宥勝 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

女兒被性侵！勇母持刀砍人遭起訴　檢方被轟爆

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

小鬼鬆口「和妞妞關係」

醫師國道狂飆趕急診　法官：照罰

8歲愛上老婆！水行俠18年後追到偶像

我不是富二代！挨撞法拉利名醫怨輿論挺孝子

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

女兒北上讀書！老爸猛塞1000元「零用錢好好花」　搭公車5元

新北鬼父下藥　深夜洩慾14歲女兒

幫買衛生棉！男友狂盧：這樣不MAN

2北歐女遊摩洛哥　帳篷內遭割喉

李沛旭出戰健美賽！狠練7週上台「對比照超狂」

即／舒馬克昏迷5年後甦醒！

傳孩子生父是謝霆鋒叔　張柏芝說

更多

最夯影音

更多

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面