防範禽流感入侵　嘉縣持續禽流感防疫整備

▲▼ 嘉縣持續禽流感防疫整備。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

日前彰化縣鹿港鎮一土雞場確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，嘉義縣政府為防範禽流感病毒入侵，除提醒呼籲養禽業者除做好自主管理消毒工作，也應遵守「嘉義縣H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」公告之生物安全條件，並配合中央冬季強化禽流感預警監測措施相關規定，轄下家畜所假日安排獸醫師留守，有相關疫情可聯繫家畜所家禽防疫課。

嘉縣107年共撲殺禽流感禽場3場，迄今未有疫情傳出，惟家畜所仍持續各項防疫及宣導工作，禽流感主動被動採樣及養禽場訪視累計860場次，協助禽場、理貨場及公共區域消毒達7,494場次，另配合中央政策全力稽查未符合H5H7亞型禽流感防治措施開立勸導單場數107場，裁罰場數計21場次裁罰金額共計63萬元，另配合中央政策107年12月1日起至108年3月31日止辦理養鴨場2階段冬季強化禽流感預警監測措施採樣檢驗工作。

家畜所籲請養禽業者，面對疫情切勿掉以輕心，務必落實各項防疫工作包括防鳥措施及所有車輛人員進出管制消毒，若發現飼養禽隻有發生異狀，請儘速通報防疫機關即時處置，未依規定落實者，將依法最重可處新台幣100萬罰鍰，並限期改善，撲殺並不予補償。並呼籲民眾勿接觸野生禽鳥，避免人畜共通傳染病發生。相關防疫工作可聯繫家畜所家禽防疫課：電話05-3620025。