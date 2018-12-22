放下你手上那根香腸　理科太太用一分鐘告訴你非洲豬瘟的可怕

▲理科太太用一分鐘時間帶大家快速認識非洲豬瘟。（圖／翻攝理科太太的粉絲團）

生活中心／綜合報導

防堵非洲豬瘟襲台，農委會提高罰金，仍然有大媽從大陸把生豬肉、臘腸甚至是豬腳帶進台灣，入關了才說不知道規定，哭著面對20萬的罰金，網紅理科太太今（22日）特別製作影片，用一分鐘告訴大家，「豬瘟不會傳染給人，卻可能讓你付出其他代價」。

▲理科太太說，包括了火腿、臘肉、香腸、肉乾、肉鬆和各種鮮肉都不能帶進台灣。（圖／翻攝理科太太的粉絲團）

理科太太PO出的影片內容是用1分鐘快速講一下非洲豬瘟，為什麼你不能從非洲、歐洲或大陸帶任何豬肉製品到任何其他的國家，不能帶的包括了「火腿、臘肉、香腸、肉乾、肉鬆和各種鮮肉通通不准帶」。

因為當初口蹄疫，有病的豬全被活生生的撲殺，當年理科太太年紀小，從電視上看到豬一隻一隻被推下去，被焚燒尖叫的畫面，至今，仍依稀記得，理科太太說，普通豬瘟是RNA病毒，非洲豬瘟是DNA病毒，它特別的頑強，目前沒有有效的疫苗，致死率100%。

理科太太說，「民眾不要覺得，我今天就是硬要帶這根香腸跟我回家，干豬什麼事？干你什麼事？以DNA病毒頑強的程度，非洲豬瘟可以經由不同場間的人員傳播，還有運輸活豬的車輛」。

非洲豬瘟如果傳進台灣，直接影響幾十萬人的豬農產業，一但蔓延是會影響到每天需要的豬肉品，連帶的損失就難以計算了，最後，理科太太向兩岸返鄉潮的民眾喊話，請大家高抬貴手，帶錢回來就好買肉就好，不要讓台灣人沒有豬肉可以吃。

文章PO出2小時左右，分享數超過1100次，按讚數超過1萬人，有的網友留言「硬要帶豬肉製品回台的人到底有什麼毛病」、「大家要保護魯肉飯」、「控肉飯不能亡」，也有人贊同理科太太的論點，認為「帶錢回來買就好」，「希望我們天天都能安心的有肉吃」。

相關新聞：

嚴防非洲豬瘟入侵！ 8件罰20萬以陸配大媽、越南旅客最多