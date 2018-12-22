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空姐指控「狗爬式性愛」偷拍並劈腿4女　台南風流警調職法辦

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▲台南市警二分局海安派出所27歲陳姓警員，遭爆劈腿4女，其中1名空姐還遭陳男偷拍性愛影片，空姐不滿感情被騙，聯合情敵一起發文控訴陳員是愛情騙子。（圖／翻攝自臉書靠北警察）

▲台南市警二分局海安派出所27歲陳姓警員，遭爆劈腿4女，其中1名空姐還遭陳男偷拍性愛影片，空姐不滿感情被騙，聯合情敵一起發文控訴陳員是愛情騙子。（圖／翻攝自臉書靠北警察）

記者林悅／台南報導

台南市1名27歲陳姓警員，遭爆劈腿4女，還偷拍性愛影片，其中空姐不滿感情被騙，聯合情敵控訴陳員是愛情騙子，並爆料陳員私傳酒店臨檢影片來把妹，陳員獲悉女友們報復行動後，12月22日凌晨主動向所長「自首」，警方以「感情交往複雜，衍生爭議」，記2小過調職，並依洩漏個資及妨害秘密罪嫌法辦。

據了解，本案男主角是27歲陳姓員警未婚，在同事眼中是位個姓古意、內向，勤務正常的人，陳員是警專2014年畢業，從警年資4年，於2018年6月至11月間透過交友軟體認識女友，惟與女友分手，感情受創，陸續交往女友，因為當事人（空姐）認為遭受到陳員欺騙感情，即聯合其他女子上網指控陳員感情交往複雜、不當查詢個資及Line傳送臨檢時執勤的影片把妹等。

▲台南市警二分局海安派出所27歲陳姓警員，遭爆劈腿4女，其中1名空姐還遭陳男偷拍性愛影片，空姐不滿感情被騙，聯合情敵一起發文控訴陳員是愛情騙子。（圖／翻攝自臉書靠北警察）

▲陳員被記2小過、調識，陳員事後深表悔意，心情低落，二分局已介入關心輔導，並安排專業心理諮商、輔導。（圖／記者林悅翻攝）

警方調查陳員是透過交友APP認識1名護理師，接著劈腿在眼鏡行工作女子，今年10月又認識爆料空姐，隨後又劈腿女大學生，空姐無意間發現陳男與其他女子對話，認為感情被騙，才聯合情敵一起在臉書社群「靠北警察」PO文控訴陳員是愛情騙子。

其中空姐甚至自爆，陳員趁著「狗爬式」作愛時，從後面偷拍2人性愛影片，並爆料陳員在執行警方臨勤勤務，在稽查酒店女子身分時，會將酒店女子個資和照片傳給擔任護理師的女友。受害人將相關資料與照片內容上傳到臉書《靠北警察》社群，要求陳員在聖誕節前自首，否則將照片傳給台南市警局，也要求台南市警局調查處理。此PO文引起網友熱論，。網友留言「濫竽充數！什麼人都可以當警察」、「絕不護短！」、「完全是警界之恥，已達免職」．．一面倒的負評。

台南市警二分局指出有關本則PO文，二分局在獲知後立即啟動調查機制，透過本則貼文的照片去比對相關場所後，得知可能係在二分局轄內的大型酒店，由二分局海安所長全面清查，得知員警有涉嫌的可能，立即進行約談清查，陳員主動向所長自首 坦承認錯並配合調查，陳員事後深表悔意，心情低落，二分局已介入關心輔導，並安排專業心理諮商、輔導。

警方表示陳姓員警感情交往複雜，衍生爭議，且涉及非因公不當查詢及洩漏個資，影響警譽，依規定予以記2小過懲處、移送並調整服務地區，另妨害秘密部分，調查後會移請台南地檢署偵辦。

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關鍵字：男警,劈腿,偷拍,性愛片,記過,調職,法辦

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