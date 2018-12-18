「看到女生下面就硬起來」　男嗆警遭壓制又被起訴

▲丁姓男子跑到興隆派出所內嗆警「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了」遭檢察官起訴。（圖／翻攝google地圖）

記者林裕豐／台北報導

台北市一名丁姓男子今年10月間檢舉女性民眾違規停車，事後他質疑警察執法放水沒有開單，憤而跑到興隆派出所內嗆聲「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了」，還恐嚇警員「你在路上不要被我碰到，你犯一個錯我馬上讓你死」，警員憤而提告，台北地檢署認為丁男所言已經侮辱執行公務的警員，而依妨害公務罪起訴丁男，另外丁男涉嫌恐嚇的部分，則是不起訴處分。



起訴書指出，丁姓男子今年10月3日下午跑到興隆派出所，痛罵警察執法不公等等，認為他檢舉女子違停，警察沒有取締開罰是放水，還態度輕挑地痛警員「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了」，丁男甚至嗆聲「你在路上不要被我碰到，你犯一個錯我馬上讓你死」等語，還一直趨前挑釁，最後遭到員警壓制，派出所員警控告丁男涉嫌侮辱公務員、恐嚇罪。



丁男應訊時坦承有罵「下面就硬起來了」，但辯稱沒有犯意，只是要宣洩對警察執法放水的不滿，但檢方認為，丁男侮辱警察執法，將他依妨害公務罪起訴，至於丁男涉嫌恐嚇的部分，檢察官勘驗警局內的監視器畫面後認為，丁男罵完就被員警壓制在地，並沒有讓人心生恐懼因此恐嚇罪部分不起訴。