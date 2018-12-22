泡湯泛舟茶香乳香咖啡香全都有　瑞穗認證台灣30經典小鎮

▲瑞穂鄉長陳進光希望藉由遴選帶動小鎮深度旅遊風氣，提升瑞穗鄉能見度，吸引更多的國內外旅客造訪。（圖／瑞穂鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光局將2019年訂為小鎮漫遊年，要讓全世界遊客認識台灣小鎮，進而前來體驗旅遊。瑞穗鄉榮獲認證為經典小鎮，鄉長陳進光21日參加經典小鎮遴選成果發表記者會代表授獎，熱誠歡迎國內外遊客到花蓮縣瑞穗鄉作客，充分享受泡湯泛舟、茶香乳香咖啡香旅遊樂趣。



台灣368個鄉鎮，無論是文化歷史、自然生態、田園景觀、山林風貌、遊憩資源、在地美食等，各有特色吸引民眾體驗風情、漫遊小鎮。今年11月8日至26日進行經典小鎮票選活動，是由地方政府推薦、民眾票選及秘密客走訪，並邀集全國各地觀光旅遊領域專家學者、旅運業者、觀光產業協會等實地至全國各地小鎮進行旅遊體驗，從全台遴選出30經典小鎮。

▲瑞穗鄉獲選全台30經典小鎮。



陳進光認為瑞穗鄉獲得台灣經典小鎮的殊榮，全都歸功於鄉親努力的成果，期望和鄉親們繼續打拼，讓瑞穗鄉成為樂活、健康、友善、養生的幸福莊園。

瑞穗鄉擁有最美麗、最濃厚的風情，希望藉由遴選活動帶動2019年小鎮深度旅遊風氣，充分展現瑞穗鄉在地特色，讓瑞穗鄉能見度提升，吸引更多的國內外旅客造訪，一起來感受瑞穗鄉在地風景文化，體驗與濃厚人情味。