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補班加油！10家咖啡優惠懶人包　丹堤咖啡、西雅圖黑糖系列買1送1

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▲▼上班,聊天,幹話,廢話,八卦,喝咖啡,開會,提神。（圖／翻攝自pixabay）

▲喝杯咖啡迎戰補班日。（圖／翻攝自pixabay）

記者曾婉婷／綜合報導

為了迎接元旦4天連假，12月22日（六）全台得補上班一天，讓許多上班族感到無力與憂鬱。對此，有多家業者為了讓大家能提振精神，紛紛推出咖啡優惠活動，讓憂鬱的週六上班日能得到療癒小確幸。而《ETtoday新聞雲》特別整理了10家優惠懶人包，供消費者參考。

★丹提咖啡在12月22日補班日當天，消費者只要出示優惠圖片即可享有全系列大杯飲品買一送一，並可多杯購買，但只限於一次領取。

▲▼ 咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★西雅圖咖啡於12/22限定一天推出黑糖系列飲品買一送一優惠，包含黑糖拿鐵與濃黑糖珍珠鮮奶。其中，濃黑糖珍珠鮮奶為榮星、台大、世貿、台大醫院、仁愛光復、板橋親子文創六間門市限定。另石碇服務區、關西服務區、清水休息站、新營服務區則不參與這次活動。

★全家自即日起到明年1/1止，推出商品預售年終感謝祭活動，活動期間內會員可到全家App購買指定商品享預售優惠，包含大杯熱拿鐵跟美式買5送5，以及義美鮮奶茶、鹼性離子水買10送10等，每個會員各限購一組，數量有限，售完為止。其中，義美奶茶則是每天限量1千組。

▲▼咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★cama咖啡自即日起至12/25止，推出「聖誕紅&綠變裝趴，享歡慶聖誕9折優惠」活動。會員穿戴紅色或綠色配件至門市消費，即可憑優惠券享任一大杯飲品9折。

★星巴克到12/25前每天都有舉辦「開啟你的耶誕驚喜禮物」線上活動，消費者每日皆可至數位活動畫面點選耶誕樹上當日禮物盒，即可獲得耶誕專屬優惠或活動訊息，憑優惠券可至全台星巴克門市使用相關優惠。

優惠券內容除了有好友分享買一送一外，還有第二杯半價、大杯美式咖啡好友分享買一送一；以及咖啡豆88折、商品9折、糕點88折、包裝食品9折等。不過，消費者獲得優惠憑證不同登入帳號不可合併使用，且每次交易最多可兌換兩張優惠憑證，各優惠憑證不可同時合併使用。

★摩斯漢堡自即日起至2019/1/2前推出咖啡優惠，只要出示圖片就可享大杯冰/熱拿鐵咖啡69元優惠價，原價80元。

▲▼ 咖啡優惠 。（圖／業者提供）

★全聯自12/21到2019/1/10推出「咖啡大賞」活動，有超過40款咖啡商品通通祭出買一送一優惠，包含UCC、西雅圖、KEYCOFFEE、LAVAZZA、ILLY等。

★台北王朝大酒店旗下咖啡廳SUNNY CAFE體恤上班族的辛苦，特別推出好康活動，只要現場出示王朝LINE@好友，即能享有SUNNY CAFE任一款飲品買一送一優惠

★路易莎到12/31前推出期間限定手沖新品「極品野玫瑰 哈嘍莎莎莊園」，且有黑卡的會員可享75折優惠，原價105元，特價79元。

★85°C自12/21起到12/24推出多項優惠活動，包含芋見拿破崙加招牌拿破崙長條蛋糕兩條特價399元；另12/24平安夜當天的下午一點到晚上十點，還祭出大杯咖啡第2杯特價10元，以及全台麵包坊麵包第2件半價好康。

▲▼85°C 。（圖／業者提供）

ET快訊
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30度暖冬至！下周變天「大雨泡北台灣」14度冷氣團耶誕來襲

關鍵字：補班,咖啡,西雅圖,全家,超商,拿鐵,美式,買一送一,星巴克,丹堤

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