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網友期待成真！全家新拿鐵「奶+咖啡」有黃金配方　全台限量10萬杯免費喝

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▲▼超商咖啡 。（圖／業者提供）

▲全家在台北開出首家Let’s Café旗艦店。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

網友期待成真了！被不少網友認為拿鐵太淡的全家便利商店，終於在歷經515天、1.2萬個小時的研究開發，以及近萬人的市調測試後，終於推出全新熱拿鐵，強調「牛奶、咖啡豆、咖啡機」三位一體的黃金配方。另於明天還推出全台限量10萬杯免費喝活動。

有網友在PTT上曾發文指出全家拿鐵不夠濃郁，且還引起不少人迴響，「全家拿鐵淡如水」、「全家真的很淡」、「全家拿鐵不只咖啡味淡，連奶味也淡」、「全家拿鐵淡如水+1」、「因爲全家很近常常喝，真的淡很多」。

因此，為精進熱拿鐵品質，加上入冬咖啡銷售進入旺季，所以全家為了給顧客更佳的口感，終於推出Let’s Café「專利級」熱拿鐵。其找來日本咖啡大廠UCC協助，重新思考咖啡、牛奶的比例，並經測試調整後，才正式推出「喝起來更順口」熱拿鐵。

▲▼超商咖啡 。（圖／業者提供）

全家指出，Let’s café咖啡銷售結構中，雖美式占比已成長至4成5，但拿鐵仍是銷售第一的長青品，占比超過一半，而且熱拿鐵冬天銷售比夏天多70%，因此於冬天推出「專利級」的旗艦版本，且已送專利申請。雖配方重新調整且奶味變濃，但價格仍會維持以往不調漲，中杯45元。

另外，為慶祝30周年「點數作公益」活動，全家自12/19早上9點起，民眾只要使用全家APP捐贈會員點數1000點，就能免費獲得一杯中杯的「專利級」新拿鐵，全台限量10萬杯免費喝，目標募集1億點，兌換物資後，讓弱勢家庭過好年，每位會員限參加1次。

至於小7則自即日起推出第二波「愛‧Sharing X CITY CAFE米蘭城市咖啡杯」，以米蘭後花園為設計概念的5款杯身，並搭配2款以米蘭大教堂與艾曼紐二世迴廊為主的杯套，帶來聖誕時尚氛圍。另為歡慶集團愛‧Sharing聖誕活動，全台門市將於22日上午7：11起至23日晚上23：59止，限時兩天，凡單筆消費滿188元（不含菸品、3C指定商品），免費送「愛‧Sharing米蘭雙層文件夾」1個，共5款圖案隨機贈送，每店限量100個，送完為止。

▲▼超商咖啡 。（圖／業者提供）

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關鍵字：超商,便利商店,全家,咖啡,拿鐵

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