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補班不鬱卒！西雅圖咖啡黑糖系列買1送1　全家拿鐵、美式買5送5

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▲▼咖啡優惠 。（圖／業者提供）

▲西雅圖咖啡於12/22補班日推出黑糖系列飲品買一送一優惠活動。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

因應元旦連假，這個週末12/22（六）得補班一天。對此，西雅圖咖啡推出黑糖系列飲品買一送一優惠活動，時間從早上11：00至晚上20：00止。而全家便利商店則推出商品預售感謝祭活動，祭出咖啡買5送5好康。

西雅圖咖啡於12/22限定一天推出黑糖系列飲品買一送一優惠，包含黑糖拿鐵與濃黑糖珍珠鮮奶。其中，濃黑糖珍珠鮮奶為榮星、台大、世貿、台大醫院、仁愛光復、板橋親子文創六間門市限定。另石碇服務區、關西服務區、清水休息站、新營服務區則不參與這次活動。

而全家則是自即日起到明年1/1止，推出商品預售年終感謝祭活動，活動期間內會員可到全家App購買指定商品享預售優惠，包含大杯熱拿鐵跟美式買5送5，以及義美鮮奶茶、鹼性離子水買10送10等，每個會員各限購一組，數量有限，售完為止。其中，義美奶茶則是每天限量1千組。

▲▼咖啡優惠 。（圖／業者提供）

另外，cama咖啡則是自即日起至12/25止，推出「聖誕紅&綠變裝趴，享歡慶聖誕9折優惠」活動。會員穿戴紅色或綠色配件至門市消費，即可憑優惠券享任一大杯飲品9折。

至於星巴克則是到12/25前每天都有舉辦「開啟你的耶誕驚喜禮物」線上活動，消費者每日皆可至數位活動畫面點選耶誕樹上當日禮物盒，即可獲得耶誕專屬優惠或活動訊息，憑優惠券可至全台星巴克門市使用相關優惠。

優惠券內容除了有好友分享買一送一外，還有第二杯半價、大杯美式咖啡好友分享買一送一；以及咖啡豆88折、商品9折、糕點88折、包裝食品9折等。不過，消費者獲得優惠憑證不同登入帳號不可合併使用，且每次交易最多可兌換兩張優惠憑證，各優惠憑證不可同時合併使用。

▲▼星巴克耶誕節商品 。（圖／業者提供）

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