網友激推！「冬至湯圓」超強煮法曝光　關鍵就在浮起那瞬間

▲網友透露煮湯圓破了。（圖／翻攝Facebook／爆怨公社）

記者葉國吏／綜合報導

今天是24節氣中的冬至，依照傳統習俗要吃湯圓。一位女網友在臉書私密社團爆怨公社透露「第一次煮湯圓爆掉」，結果有人透露超強煮法，讓你煮出來的湯圓「驚為天人」。

▲▼網友她根據包裝上的煮法，結果花生湯圓幾乎都破了。（圖／翻攝Facebook／爆怨公社）

網友文中表示，她按照花生湯圓包裝上的煮法，結果10顆花生湯圓中，只有4顆是成功的，其他全破。從她PO出的慘烈湯圓照可以看到，花生內餡全部流出到碗底，其他人看到都說「這流出來的色澤⋯好像我剛剛⋯」、「昨晚吃麻辣鍋後」。

▲▼網友分享的湯圓煮法。（圖／翻攝爆料公社網站）

這副慘況也讓原PO上網求「煮湯圓」的方法，對此有人建議是「水滾後湯圓才丟下去， 丟下去以後需左右旋轉搖晃， 防止沾底。等湯圓慢慢浮起的時候加入一杯約500cc冷水。」接著等湯圓滾第二次、浮上水面後就可以撈起。「切記不要用煮湯圓的水去當湯底會很黏稠。」

至於湯圓照個包裝煮法下鍋為什麼還是會破？原PO後來好像發現是自己多了一個步驟，因為她丟下湯圓轉小火後「蓋鍋蓋」，認為兇手應該就是鍋蓋，才會讓她的花生湯圓慘不忍睹。