「紅色小湯圓」小孩母湯呷！「湯、圓」分開煮避免防腐劑

▲冬至到吃湯圓人團圓，吃對方法健康沒煩惱。（圖／大林慈濟醫院提供）

生活中心／綜合報導

今（22）日就是冬至，許多民眾會吃湯圓過節。長庚毒物實驗室團隊在先前透過已故醫生林杰樑的臉書提醒，民眾吃湯圓需要注意的事項以及「健康小撇步」，小孩最好不要吃紅小湯圓，包餡湯圓湯不要再加糖、鹹湯圓的湯盡量不要加油蔥或爆香等，還有煮湯圓的湯千萬別喝，以免喝進一肚子防腐劑。

長庚毒物實驗室團隊表示，老人、小孩吃湯圓最好有他人陪伴，避免危險；吃湯圓時專心、小口吃，避免分心噎食；有胃部疾病、糖尿病或三高患者，盡量不要一次吃超過兩顆湯圓；湯圓與湯分開煮，且包餡湯圓湯不要加糖、鹹湯圓湯盡量別加油蔥或爆香。

▲小孩盡量避免吃紅色小湯圓～（圖／取自台北市市場處網站)

另外，紅、白的小湯圓混著煮是不少民眾喜愛的口味，但長庚毒物實驗室團隊建議，小孩子盡量不要吃紅色湯圓，避免攝取人工色素，也可以自製糯米糰，在其中加入紅藜、地瓜、小米等增加膳食纖維。

有人好奇為何湯圓和湯要分開煮，長庚醫院腎臟毒物科主任顏宗海曾透露，湯圓和湯分開煮，可以降低吃到防腐劑的機率，因為為了延長保存期限，湯圓會增加適當的防腐劑，其中的苯甲酸、己二烯酸與去水醋酸等都是「水溶性」，高溫烹調後部分殘留物會溶出。