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社會 社會焦點 保障人權

惡煞狠砸賓士遭錄下PO網　民眾：「Ｘ北！當我戰地記者」

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記者邱中岳／台北報導

北市中山區22日凌晨發生1起砸車事件，1名男子的賓士座車遭1群人猛攻，整台車被砸得稀巴爛，路人完全不敢靠近，一旁有民眾錄影PO網嬉鬧，1男要錄影者靠過去拍，錄影男子秒回「你當我戰地記者嗎」，而砸車的一群人則是隨即逃離四散，警方也將深入追查嫌犯到案說明。

▲▼多名男子在錦州街上砸車遭人拍下PO網，警方正循線追查惡煞下落。（圖／畫面翻攝黑色豪門企業）

▲多名男子在錦州街上砸車遭人拍下PO網，警方正循線追查惡煞下落。（圖／畫面翻攝黑色豪門企業）

警方調查，1名年約40歲的馬姓男子，22日凌晨3時許將車停在錦州街1間酒店門口，卻遭一群惡煞持棍棒狠砸，整來車被砸得亂七八糟，民眾錄影驚呼，「那台車賓士耶，直接被打爛」，下手程度相當凶狠，而警方連繫車主到場並不願提告追究，但還是會找砸車人等到案釐清案情。

▲▼多名男子在錦州街上砸車遭人拍下PO網，警方正循線追查惡煞下落。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲馬姓車主的賓士整台遭多名惡煞砸得稀巴爛。（圖／記者邱中岳翻攝）

而該群惡煞砸車行徑遭一旁民眾「全都錄」，並將影片PO上臉書《黑色豪門企業》，錄影的人還與友人對話，其中友人要錄影者趨前拍攝，遭錄影者反嗆「Ｘ北！你當我戰地記者阿」，

2人更驚呼整台賓士直接被打爛，還說「砸車難得一見」，最後2人決議「不要過去啦，我不敢」，這群砸車的惡煞也紛紛逃離現場。

警方循線在附近找到2名可疑的涉案人士，但2人均否認犯行，所以目前也將2人資料抄錄，以利日後追查所用。

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關鍵字：戰地,賓士,惡煞,砸車,黑色豪門企業

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