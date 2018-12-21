影／賓士金髮妹「漂移對罵」男騎士　 網掀「4輪嘴臉PK禁行機車」　

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又是一場4輪和2輪的對戰！網路分享一段影片，一名機車騎士騎在內側快車道上，不料一台銀色賓士突然從後方硬切進車道，嚇的機車騎士急按喇叭，並怒打賓士車後照鏡。引起網友兩派論戰紛紛留言，「我是不太懂這台機車的腦袋在想什麼？旁邊路這麼大條又沒什麼車不騎。」

▲騎士騎在快車道上，後方賓士突硬切進入。（圖／翻攝自加藤軍台灣粉絲團 2.0）

這段21日 PO在臉書《加藤軍台灣粉絲團 2.0》的影片中可以看見起初機車騎士安穩的騎在內側快車道上，到路口時，後方一台銀色賓士突然硬切進入車道，導致機車駕駛無路可騎，被夾在對向車道及賓士車中間，嚇的機車騎士急按喇叭，並加速上前怒打賓士車後照鏡。此舉引發賓士駕駛不滿，搖下車窗怒罵：「你打三小！」

只見兩人戰火隨即引爆，騎士緊跟在賓士車後一路跳針大喊：「危險駕駛！」一路喊到下個路口，趁著紅燈時， 賓士金髮女駕駛搖下車窗對騎士開罵「你從頭到尾騎在快車道上」、「你違規」，騎士不滿回嗆：「我有擋在你前面嗎？」經過一陣混亂爭吵，金髮妹表示欲打電話報警，影片到此。

▲騎士被逼車，與賓士駕駛金髮妹對罵。（圖／翻攝自加藤軍台灣粉絲團 2.0）

文章貼出後，有不少網友力挺騎士留言寫道「賓士駕駛逼車就是不對！」、「肯定又一堆人說禁行機車～違規就該被擠被逼？」、「不應該去逼車！逼車就是你錯了，還比機車錯更大！」

但也有網友持反面看法認為「如果不是重機，騎在快車道，還緊貼雙黃線上，而且旁邊路上那麼空，不是白木是啥？被逼車剛剛好而已，駕照拿雞腿換的嗎？」、「地上清楚寫著禁行機車，自己違規還討拍？」、「老實說機車明明外面就很空，你為什麼不騎外面呢，硬是要騎裡面來找別人麻煩，今天試想你是開車的人你會爽嗎。」