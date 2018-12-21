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曾經阻止川普暗殺阿塞德　川普政府「最後的成年人」馬提斯辭職

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▲▼ 美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）2日出席新加坡亞洲安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普在推特上宣布，國防部長馬提斯（ Jim Mattis）將會在明年2月底「退休」，但是馬提斯在一封毫不留情的公開信指出，「是辭職，因為總統有權力在各種事務上，選擇一位理念更合得來的國防部長」。美國媒體Vox以《川普政府最後的成年人馬提斯辭職》對馬提斯的辭職作為註解。

馬提斯提出辭職，是川普突然決定從敘利亞撤出2000兵力的隔天，從辭職信的內容中可以注意到馬提斯與川普對於世界觀的差異，在信中特別提到，馬提斯對於美國與盟友尤其是與北約之間的「核心信念」，以及在面對中國與俄羅斯等國家的挑戰「堅定而明確」的態度。

馬提斯信中寫道，「我對於尊重盟友的態度，以及面對惡意行為者、戰略競爭者時的明確立場，40年來都對這些問題保持堅定的態度，我們必須進一切可能，推動最有利於我們的安全、繁榮、價值觀的國際秩序，我們必須更加團結，使我們的聯盟更加強大」。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普與馬提斯在很多政策上理念不合。（圖／路透）

馬提斯的辭職信顯然與川普推特的內容衝突。川普在推特中寫道，國防部長馬提斯將會在明年2月底退休，馬提斯已經擔任這個職位2年，在此期間做出許多「重大貢獻」，非常感謝馬提斯的服務，繼任者將會在近期之內宣布。

馬提斯是一位退役的四星上將，出身自海軍陸戰隊，被外界視為是總統關鍵閣員，之一，之所以把他視為關鍵閣員，部分原因在於他對川普衝動性的國家安全政策，做出了強力的阻止。

敍利利亞總統阿塞德，會被美國推翻？（圖／達志影像／美聯社）

▲敍利利亞總統阿塞德，川普曾經想暗殺他，但被馬提斯阻止（圖／達志影像／美聯社）

馬提斯確實在阻止川普上做過實質的貢獻，例如他阻止川普下令暗殺敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）此舉將會加劇敘利亞內戰，並使美國更加陷入衝突之中，他還確保川普對北韓問題採取外交途徑而非軍事途徑，他認為川普對北韓的酷刑是個壞主意。

儘管馬提斯多次阻止川普，但他自己也做過幾項爭議性的決策，包括建議對葉門恐怖份子進行攻擊，造成海豹突擊隊成員死亡，還有說服川普讓美國繼續進行阿富汗戰爭，除此之外他還限制媒體對五角大廈的採訪。

現在最擔心的是，隨著馬提斯的離去，川普的國安團隊幾乎沒有任何調節性的角色，包括前總統國家安全事務助理麥克馬斯特（Herbert Raymond McMaster）、前國務卿提勒森（Rex Wayne Tillerson），他們跟馬提斯一樣，都是川普政府當中為數不多的「成年人」。

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