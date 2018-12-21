去德國通關僅25秒！台人爽炸　他：功臣是被罵「賣台」的馬英九

▲台灣國旗現身德國機場，名列可快速通關的10國。（圖／翻攝自爆廢公社）

政治中心／綜合報導

我國護照在德國享有快速通關，近日有網友才分享在法蘭克福機場的標示牌上發現台灣國旗，時代力量高雄黨部副執行長林子盟20日就在德國親身經驗，笑稱自己花不到30秒就到登機閘口，原先一起排隊的大陸旅客想尾隨，反被要求排隊，讓不少網友直呼太爽。不過，國民黨草協聯盟發起人李正皓反嗆，「不懂某些人為什麼可以爽成這樣」，因為這方便的成果，功臣是他們口中「賣台」的前總統馬英九。

日前人在德國的林子盟表示，他拿著護照在法蘭克福機場排隊準備離開時，海關人員上前用英文詢問是否來自台，隨即被帶離排了約數十人的隊伍，引導他到自動通關口，花了大概20秒做數位臉孔確認及5秒海關蓋章，前後不到30秒便迅速通關，輕鬆前往登機閘口。

林子盟透露，當時後面同是黃種人臉孔的旅客先是一陣錯愕，之後想尾隨卻被海關人員用英文攔住，說這是大陸護照，必須排隊。

李正皓則指出，我國護照之所以能在世界暢行無阻，就是因為馬英九的「外交休兵」，在他執政9年來，給我(落地)簽或電子簽國家或地區，從2008年的54個，增加三倍之多，共164個。

李正皓說，外交的互信是循序漸進的，如果沒有當年馬英九的奮鬥，讓世界上164個國家願意信任中華民國護照，那今天德國又怎會給我國國民快速通關的待遇呢？「奉勸這位時代力量的朋友，在你讚歎中華民國護照之前，麻煩您與您的政黨先向過去侮辱馬英九賣台的言論道歉。」