藍委提廢促轉條例　遭民進黨、時力黨團聯手擋下

▲國民黨過去曾議促進轉型正義條例。（資料照／記者季相儒攝）

記者翁嫆琄／台北報導

國民黨立委賴士葆上週提出廢止促進轉型正義條例案，立法院院會21日上午進行處理 但在民進黨團、時代力量黨團都有異議下，順利擋下廢止案，將退回程序委員會，重新提出。有趣的是，雖然賴士葆的提案遭退回，但現場也無國民黨立委表示反對。

賴士葆上週指出，促進轉型正義委員會淪為鬥爭工具，因此提出廢止「促進轉型正義條例」案，在程序委員會未受民進黨團阻擋，順利將此案列為今天院會的報告事項，但在民進黨、時代力量的反對下，並未通過。

對此，賴士葆表示遺憾，他希望促轉會儘快廢掉，且現在最大的民意就是廢促轉會。但民進黨團幹事長李俊俋批評，促進轉型正義是必須推動的，在野黨不要因「張天欽事件」無限上綱。

另外，親民黨立委陳怡潔、李鴻鈞、周陳秀霞上午也召開記者會，批促轉會近日提出去銅像、撤儀隊、改國幣等意識型態掛帥，且浪費民脂民膏的種種主張，製造對立、虛耗資源，建議這些不適任的促轉委員總辭負責，由行政院重新提名組成新團隊。

此外，因應「以核養綠」公投過關，《電業法》中關於「廢除核能發電設備應於2025年前全部停止運轉」相關條文，今天也在院會中處理，國民黨團提議逕付二讀，獲得無異議通過。