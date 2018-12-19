冬季調養好時機！中醫三九天灸療　防寒氣增抗病力

▲在人體特定的穴位上，敷貼芥子、細辛、延胡索、甘遂等等較「溫暖」的中藥材，配合新鮮薑汁，調製藥餅，可達到治療及預防呼吸道疾病的作用。（圖／花蓮慈濟醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

冬天氣溫一降，鼻水流不停、感冒又找上門等症狀的民眾有福了！花蓮慈濟醫院中醫團隊即將開辦「三九天灸療」療程，在寒冬時節，遵循古法，於人體特定穴位敷貼特製藥物，「預防寒氣入侵」，增加人體抗病能力，達到治療及預防呼吸道疾病的作用。

古有「冬補三九、夏養三伏」之說。許多人都熟悉冬病夏治的三伏貼，是利用最暖的三伏天時節，將熱氣帶到人體內；而三九天則是預防寒氣入侵。中醫部尤瀚華醫師表示，寒者溫治，「三九天灸療」是利用每年天氣最冷的時間—冬至（12／22）後的三個九天，進行「三九天灸療」，每隔九天進行一次穴位敷貼治療，敷貼三次為一個療程，效果最好。

▲花蓮慈院中醫部醫師尤瀚華，為民眾進行「開穴」的步驟，讓皮膚毛孔「打開」，讓藥性達到最大功效。

在特定的穴位上，敷貼辛溫、通絡等較「溫暖」的中藥材，如白芥子、細辛、延胡索、甘遂等，配合新鮮薑汁，調製藥餅。尤瀚華醫師指出，藥材中的延胡索可活血、細辛能溫肺化飲、白芥子有化痰的功效、甘遂較寒涼但可以瀉肺逐飲，將身體多餘水分區逐，生薑也是溫性的藥材，可以局部溫通。利用溫性藥材可以達到溫陽利氣，驅散內伏寒邪，使肺氣升降正常，溫補脾腎，從而增加人體抗病能力，達到治療及預防呼吸道疾病的作用。

▲花蓮慈院中醫部醫師尤瀚華為民眾貼三九貼。

三九貼還能改善「虛寒體質」，例如有手腳冰冷、腹瀉、肩頸僵硬、關節不適等症狀的族群，可藉此療程改善體質。尤瀚華醫師特別提醒，孕婦、兩歲以下幼兒、喉嚨腫痛、高燒、有感冒症狀、皮膚易過敏的民眾都不適合敷貼。而治療期間須忌冰冷、生冷、炸物、辛辣、菸酒、洗冷水澡、游泳等，並做好個人保暖。敷貼期間若出現皮膚不適感明顯甚至加劇，請立即取下，並於下次就醫時告知醫師。

花蓮慈濟醫院「三九天灸療特別門診」，自冬至後分別是12月28、29日、2019年1月11、12日、1月18、19日開貼。歡迎民眾預約掛號，由專業中醫團隊為您量身打造最適合的穴位療程，陪您溫暖過好冬。