影／被控逼死蘇啓誠　謝長廷7點反擊喊告羅智強

政治中心／綜合報導

已故駐大阪辦事處長蘇啓誠遺孀發出聲明，強調丈夫並非因為假新聞的壓力而死，是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志，讓台北市議員當選人羅智強直接點名逼死蘇啟誠的就是民進黨政府、就是駐日代表謝長廷。對此，謝長廷稍早透過臉書7點回應，並表示「我已經委託律師對羅智強等之違法言論提出控告」。

▲前駐大阪代表處處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

蘇啓誠遺孀近日透過《東森新聞》聲明，表示丈夫絕無絕無憂鬱症，且並非死於假新聞的壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志，另也說明，「家屬手中有保留其手機之通聯記錄及手寫遺書，外界諸多說法，是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。」

面對被點名逼死蘇啓誠，謝長廷說，社會有政治對立、人物好惡，稍有曖昧或矛盾就就會引發煽火炒作，沒完沒了，根本解決的方法是把事實都講清楚，當事實和根據都講清楚之後，炒作空間就相對減少，因此選擇向大眾說明。

首先，謝長廷指出，關西機場假新聞事件中，受害者，除了蘇處長外，也包括大阪辦事處跟東京代表處的所有同仁。追出真相還被害人清白，也是社會很多人的期待。

第二，關西機場假新聞造成輿論舗天蓋地的對駐大阪辦事處和駐日代表處的無情攻擊，連帶也帶給蘇啟誠前處長及外交工作同仁極大痛苦，謝長廷強調，他是依下列的根據，認為輿論批判讓蘇前處長很痛苦：

1、根據他輕生當天（9/14）的NHK電子新聞報導「遺書提及不堪外界的批評感到痛苦」。這篇報導是在9/14的下午五點多所發，當時警方和大阪辦事處人員已經有進入現場，而家屬還沒有來日本，但家屬拿到遺書後並未對報導表示異議。

2、他死亡前兩度簡訊給京都友人王輝生醫生，一次是針對王醫師批評輿論的扭曲攻擊，他說「所言甚是，同感，但沒有人聽得進去」，另一次說「處置不當，連累謝大使，罪過。」足見他當時心情低落。

3、另外，他在檢討報告中説「輿論趁勢大肆撻伐，嚴重損及鈞部形象...深感有愧職守」，我想他對假新聞的攻擊痛苦不堪，應該是事實。至於是不是造成他自殺的直接原因可以再追查，但不應過渡延伸，有些政治人物藉此為製造假新聞者的開脱，等於變相鼔勵製造假新聞。

▲謝長廷提出證據自清。（圖／翻攝謝長廷臉書）

第三，謝長廷表示，現在有些媒體及名嘴指控「外交部通知懲罰、調職、考績打丙，他不甘受辱才輕生」，但外交部已經否認有懲處之事。究竟真相如何？是不是又是一則假新聞？指控的人也應提出出處和根據，才有助於釐清。

第四，謝長廷稱，原訂在9/15號召開的六處協調會議，早在六月就已經預定，議題有加強各處橫向聯繫部分，是因為從災害中取得經驗跟教訓，希望加強各處之間支援跟經驗的交換，這是一個協調性會議，不是追究責任的會議，他怎麼會為了不出席協調會而自殺。這種憶測無助解決問題。

第五，關西機場事件監察院早在調查，所有通聯紀錄及公文來往也都有報告在案；第六，有關蘇前處長的檢討報告，謝長廷重申事前不知道，是在他輕生五天後才收到；最後，謝長廷說，「我已經委託律師對羅智強等之違法言論提出控告。」