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加國偵察機北韓巡禁運　遭中方軍機「飛太近」多次騷擾！

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▲▼CP-140極光（Aurora）偵察機（圖／達志影像／美聯社）

▲CP-140極光（Aurora）偵察機。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

一架負責監視聯合國制裁的加拿大軍用偵察機在10月時，於北韓外海的國際空域中，遭到中國的軍機騷擾，對此，加拿大最高軍事指揮官在本月19日時表示，這是一種「不合適的行為」。

根據外媒報導，這起事件發生在10月份，當時一架CP-140極光（Aurora）偵察機在海上監視航線，以確認是否有貨船或是郵輪，試圖違反聯合國對北韓做出的禁運行為。

加國國防部長喬納森（Jonathan Vance）在接受CBC新聞採訪時表示，加國的航班在北韓上方的區域受到干擾，並於國際空域受到不適當的挑戰，中國方面過於靠近加國的海上巡邏機，並且使用了不當的無線電程序，以及使用了「不恰當的語言」。

雖然承認在空中遭受中方騷擾，不過加國仍堅稱，加方的飛行員跟飛機在任何時候，都沒有受到威脅。除了加國之外，日本、澳洲和紐西蘭也都進行過執法飛行，喬納森稱，這些國家的機組人員也都遭遇過類似的騷擾。

報導中指出，加國巡邏隊10月份時在北韓境內，進行過12次的任務，並經過中方領空18次。根據加國國防部的報告，12次任務當中，僅有4次沒有與中方有所接觸，1次任務當中與中方互動1次，其餘7次雙方皆有「多次互動」。

外交界人士表示，從這些事件當中可以看出，中方試圖提醒西方國家，他們所巡邏的地方對中國來說非常敏感，因為這些區域的主要權力國家應為中國。據悉，這起軍機騷擾事件發生在華為財務長孟晚舟遭捕之前；中加緊張情勢持續升溫，目前更有3名加國公民被中方拘留當中，引起國際關注。

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