台灣人在德機場自動通關　陸客想尾隨遭攔「必須排隊」

▲包含法蘭克福機場等7處德國機場，台灣人都可自動通關。（圖／路透）

記者翁嫆琄／台北報導

法蘭克福國際機場（Frankfurt Airport）開放10國快速通關，其中也包含台灣。時代力量高雄黨部副執行長林子盟分享剛通關的經驗，笑稱自己花不到30秒即可輕鬆前往登機閘口，原先一起排隊的中國旅客想尾隨，反被要求「中國護照必須排隊」。

林子盟昨在臉書上寫道，他拿著護照在法蘭克福機場排隊準備離開時，海關人員上前用英文詢問是否來自台灣，林子盟則用德回文應「是，我是台灣人」，林隨即被帶離排了約數十人的隊伍，引導他到自動通關口，花了大概20秒做數位臉孔確認及5秒海關蓋章，前後不到30秒便迅速通關，輕鬆前往登機閘口。

林子盟說，後面同是黃種人臉孔的旅客一陣錯愕。海關人員接著用英文攔住想尾隨的人「你這是中國護照，必須排隊」，他大讚，不愧是嚴謹的德國政府，「台灣中國分的一清二楚」。

目前可在德國機場快速通關的僅有10個國家護照，包含「台灣、澳洲、紐西蘭、加拿大、日本、南韓、新加坡、美國、智利、阿拉伯聯合大公國」。林子盟表示，很謝謝台灣的外交人員，謝謝在地經營的台僑，「謝謝祖國的民主自由」。

外交部指出，經我駐法蘭克福辦事處查報，德國目前在法蘭克福（Frankfurt)、慕尼黑(München)、科隆/波昂(Köln/Bonn)、杜賽道夫(Düsseldorf)、柏林宣納翡(Berlin-Schönefeld)、柏林泰戈爾(Berlin-Tegel)及漢堡(Hamburg)等7處機場均設有「自動化邊境管制系統-EasyPass」(The automated border control system EasyPass)。

而我國是自今年夏天起納入法蘭克福機場及慕尼黑機場「自動化邊境管制系統」的試辦計畫，持我國有效護照者在該機場第二航廈指定的查驗機，可享有自動化通關出境的待遇。我國對德方將我納入試辦對象表示歡迎。

外交部強調，提升國人旅外尊嚴與便利，一向是該部重點工作，日後仍將持續推動包括德國在內等國家重要國際機場予我通關便捷待遇。