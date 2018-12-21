　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣人在德機場自動通關　陸客想尾隨遭攔「必須排隊」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼法蘭克福機場因為維安問題，緊急疏散旅客。（圖／路透）

▲包含法蘭克福機場等7處德國機場，台灣人都可自動通關。（圖／路透）

記者翁嫆琄／台北報導

法蘭克福國際機場（Frankfurt Airport）開放10國快速通關，其中也包含台灣。時代力量高雄黨部副執行長林子盟分享剛通關的經驗，笑稱自己花不到30秒即可輕鬆前往登機閘口，原先一起排隊的中國旅客想尾隨，反被要求「中國護照必須排隊」。

林子盟昨在臉書上寫道，他拿著護照在法蘭克福機場排隊準備離開時，海關人員上前用英文詢問是否來自台灣，林子盟則用德回文應「是，我是台灣人」，林隨即被帶離排了約數十人的隊伍，引導他到自動通關口，花了大概20秒做數位臉孔確認及5秒海關蓋章，前後不到30秒便迅速通關，輕鬆前往登機閘口。

林子盟說，後面同是黃種人臉孔的旅客一陣錯愕。海關人員接著用英文攔住想尾隨的人「你這是中國護照，必須排隊」，他大讚，不愧是嚴謹的德國政府，「台灣中國分的一清二楚」。

目前可在德國機場快速通關的僅有10個國家護照，包含「台灣、澳洲、紐西蘭、加拿大、日本、南韓、新加坡、美國、智利、阿拉伯聯合大公國」。林子盟表示，很謝謝台灣的外交人員，謝謝在地經營的台僑，「謝謝祖國的民主自由」。

外交部指出，經我駐法蘭克福辦事處查報，德國目前在法蘭克福（Frankfurt)、慕尼黑(München)、科隆/波昂(Köln/Bonn)、杜賽道夫(Düsseldorf)、柏林宣納翡(Berlin-Schönefeld)、柏林泰戈爾(Berlin-Tegel)及漢堡(Hamburg)等7處機場均設有「自動化邊境管制系統-EasyPass」(The automated border control system EasyPass)。

而我國是自今年夏天起納入法蘭克福機場及慕尼黑機場「自動化邊境管制系統」的試辦計畫，持我國有效護照者在該機場第二航廈指定的查驗機，可享有自動化通關出境的待遇。我國對德方將我納入試辦對象表示歡迎。

外交部強調，提升國人旅外尊嚴與便利，一向是該部重點工作，日後仍將持續推動包括德國在內等國家重要國際機場予我通關便捷待遇。

ET快訊
男童打疫苗「下面腫起來還癢癢的」　脫褲後醫生跟媽都傻了
誰逼死蘇啟誠？遺孀逐字稿曝真相：自殺是「不願被羞辱」
丫頭被女星害解約！黑人猜「黑澀會關鍵字」名字曝光傻眼
負二代夢見明牌還清債　喜去還願卻「整間廟不見」

關鍵字：德國,自動通關,護照,中國,外交部

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

誰是許智輝？他考慮出席韓國瑜就職　一看邀請函「邀請的不是我」

影／外交部否認蘇啟誠遭調職、考績丙等　「別再炒作、臆測」

日本抗議台漁船「入侵」暴增　外交部：釣魚台是我們的

柯文哲重提「兩岸一家親」　綠委、時力轟：陸有尊重台灣？

賴清德拍板通過　明年經濟成長率目標2.6%、失業率3.7%

韓國瑜選後帶動陸客到高雄？　陳明通打臉：真相是沒來

鄭文燦嗆國旅補助獨漏　賴清德：盼國人到南部、花東玩

民調／蔡英文、賴清德2020只贏吳敦義　柯文哲出馬橫掃藍綠

法院認證PTT網友造謠　謝長廷重申沒把錯推給大阪

段宜康爆被花蓮王「包養」名單　被點名記者紛紛離職

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

140KG會害老婆骨折嗎　 哈孝遠笑：小心到最後才...

王浩宇「泡泡會吹破」　韓國瑜愣問：「他哪位？罵我別插隊」

鄭麗文：民進黨主席選舉是「換英」第一步

獨／關西機場事件後　吳釗燮聯手張淑玲擬換掉蘇啟誠

韓國瑜就職／國旗妹父贈「千杯」杏仁茶　21日起免費美食接力

髮色染錯會醜3個月，學女星們換上超美又顯白的「橘調髮色」

柯建銘也買了馬英九執政回憶錄　大酸「愈寫愈漏氣」

蘇啓誠「以死明志」　葉毓蘭：外交部和謝長廷吃定了死無對證

資產解凍15天「爽領67萬」　婦聯會駁：未嘗浪費一分一毫

誰逼死了蘇啓誠？遺孀逐字稿曝真相：自殺是「不願被羞辱」

邁邁、龍龍台中光復新村約會　陳其邁笑喊「我是來安慰他」

好驚險！台股終場逆轉小漲2.15點　指數上沖下洗近百點

新北U18／李慶隆強力後援　新北內戰藍隊進冠軍戰

日職／花大錢網羅王柏融　栗山英樹：為了勝利

桃園地檢辦現金賄選案　起訴大園區里長當選人駱文章

鳴影品／失智症長照 《初戀的情人》和《被遺忘的幸福》同陷兩難

孫尤安被閨蜜搶男友！「有人說他們睡一起」失聯3月警察上門

魅力不減！PABLO開幕首日出現200人以上排隊人潮

快訊／台大教授2天前嗆「江宜樺別回台大」　遭怪男衝社區揮刀攻擊　

護髮食材曝光！吃辣椒、蝦子也行...靠「4種營養」防禿

王浩宇「泡泡會吹破」　韓國瑜愣問：「他哪位？罵我別插隊」

政治熱門新聞

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」..

快訊／侯友宜小內閣名單全出爐　..

沈富雄解兩個可能　蔡英文不選2..

吳宗憲批太陽花：傻孩子被政客引..

謝龍介推國幣「印王世堅也沒關係..

照片曝光！李新病危「郭新政代去..

民調／柯文哲出馬橫掃藍綠

蘇啓誠「以死明志」　外交部曾告..

即／羅淑蕾「首開直播」談李新！..

韓國瑜內閣又出包　2局長有黑歷..

柯提兩岸一家親　韓國瑜重申九二..

他批蔡政府謝長廷逼死蘇啟誠

楊秋興表態不接董座　韓國瑜請他..

韓國瑜內閣　有5位首長來自林義..

更多熱門

相關新聞

獨／吳釗燮聯手張淑玲擬換掉蘇啟誠

已故駐大阪辦事處長蘇啟誠遺孀透過《東森新聞》聲明，丈夫並非因為死於假新聞的壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。據了解，外交部當時確實考慮將蘇調職、扣考績處份，但外交部否認此事。不過，外交人士20日透露，台日關係協會秘書長張淑玲確實不斷在爭取駐日，外交部長吳釗燮因對日不熟，也很仰賴張，在大阪機場謠言爆發後，「吳、張認為機不可失，乃下重手。」

葉毓蘭看蘇啓誠：外交部和謝長廷吃定了死無對證

蘋果價格跌至與華為同等　賣腎換得iPhone如今不到一百

蘇啓誠以死明志　謝長廷曾要討公道

美起訴中駭客　陸：你們捏造事實

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

留負評遭拉麵店「公開IG」公審　她含淚道歉

童打疫苗：下面腫腫　醫生愣2秒

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

高雄人面魚？男剖肉4年後驚見女鬼

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

健身教練帶女學員回家被抓包　惱羞毆女友

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

激似田馥甄！他驚見絕美女警秒戀愛

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

兒子亂寫作業！媽媽秀這把尺超漂亮

快訊／侯友宜小內閣名單全出爐　最大亮點饒慶鈺！

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

2019生肖整體運勢／屬虎太歲星加持、躍兔偏財運測漏

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面