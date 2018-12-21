恐怖褲子殺人事件！落跑褲纏住螺旋槳 直升機毁釀3死

▲出事直升機的駕駛沃利斯(左)，本身經驗豐富。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

紐西蘭「交通事故調查委員會」(Transport Accident Investigation Commission)周四(20日)公布一宗怪異的直升機意外事調查結果。這起造成3人死亡的嚴重意外，導因竟然是座艙內一條寬鬆長褲飛了出去，纏住直升機尾槳所致。

上述意外今年10月18日發生在南島度假城鎮瓦納卡(Wanaka)附近。當時機上有經驗豐富的駕駛沃利斯(Nick Wallis)、以及保育部門的兩名員工。直升機起飛後不久隨即墜機，3人同時罹難。

「交通事故調查委員會」主管米爾斯(Jane Meares)說：「有證據顯示一條原本放在座艙內的長褲，突然飛了出去後，卡在尾槳造成意外。」據指出，褲子上沾有的油漆跟螺旋槳的顏色脗合，螺旋槳上亦留下褲鏈的刮痕。委員會表示，這起意外凸顯了直升機座艙裡物件脫落的危險性。

更離奇的是，沃利斯的兄弟麥特(Matt Wallis)幾個月前在同一地點，也是因為直升機意外而身亡。 委員會也公布了麥特意外事件的臨時調查報告，發現最有可能造成意外的原因是直升機主旋翼傳動軸故障，並在飛行中脫落而釀禍。相關報導及更多照片請看這裡