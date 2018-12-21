850公尺外！20歲英軍狙擊手僅射一槍　殲滅6名恐怖份子

▲英軍槍法準，混亂中還能迅速擊退叛軍。示意圖，非當事者。（圖／記者季相儒攝）



國際中心／綜合報導

「一槍一殺」是每位狙擊手所遵循的口號，但在某些情況下，一次射擊可能不只造成一人死亡。英國有位軍人在2013年的任務中，一槍就處理掉6名恐怖份子，精準手法可說是最狂的「讓子彈飛」，但英國軍方並沒有對外公開他的身分，僅透露他目前在白金漢宮內保護女王。

據《太陽報》報導，事發於2013年12月份的一場行動，這名20歲的英軍狙擊手當時在阿富汗西南部的赫爾曼德省值勤，發現有一群武裝分子正在接近他們，果然過沒多久，武裝分子就立刻開火發動襲擊。由於這群武裝分子躲在岩石後方使他更難瞄準目標，不過在武裝分子躲進壕溝之際，他迅速計算了射擊角度，就在距離武裝分子850公尺的距離外，使用「L115A3」狙擊步槍射出一發子彈，下秒子彈就精準的射向一名恐怖份子胸膛，剛好擊中身上的自殺炸彈腰帶，隨即引發爆炸，連帶使周圍的恐怖份子一起被炸死。而這名20歲的英軍狙擊手開這麼一槍，就殲滅了6名恐怖份子。

▲雖然不知道這名英軍真實身分，但他目前在白金漢宮內擔任警衛。示意圖，非當事者。（圖／達志影像／美聯社）



這名英軍狙擊手使用的是「L115A3」狙擊步槍，號稱是目前英國最強大的狙擊武器。雖然有人認為，這件事要歸功於他運氣好，但當天跟狙擊手一同執勤的還有英國陸軍中校史萊克（Richard Slack）表示，當天早上9點半，英兵跟阿富汗兵組成的先頭部隊在卡卡蘭區，跟大約15至20名塔利班分子駁火。而這名狙擊手射出的一顆8.59毫米子彈不但擊中這名塔利班分子的胸口，同時還引爆他身上的炸彈背心。據了解，這名狙擊手在這次殲滅6名恐怖份子之前，所開的第一槍是從1340公尺外，精準地射死一名塔利班狙擊手。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

