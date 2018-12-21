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陳水扁：我捐半薪選票補助款　回酸馬英九「誰愛錢？」

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▲▼陳水扁希望民進黨疼惜林佳龍，因為對方是行政院長的人選之一。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

▲陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九在新書《八年執政回憶錄》中提到前總統陳水扁比較愛錢，陳水扁21日藉臉書「阿扁踹共」向馬嚴厲抗議，也要大家比較看看，到底誰比較愛錢。扁強調4位民選總統中，他是唯一沒有把選票補助款拿去成立基金會的，他把選票補助3億6000多萬元都捐給民進黨。

陳水扁並比較有無捐一半薪水、如何使用「當陽專案」、國務機要費等，反問馬英九，誰看錢比較重？不是很清楚嗎？「馬總統，對不對？」

扁說，當選總統半年，因網路泡沫化，國內經濟不景氣，因苦民所苦，自動把薪水減年半，一個月少領40萬元，他8年下來也少領數千萬元；反觀馬英九，2008年競選總統時政見發表會上說如果經濟未達「六三三」，要捐薪水一半，此政見後來跳票，至今一毛錢都沒有捐。

扁也說，「奉天專案」、「當陽專案」當年是總統私房錢，前總統李登輝時本息加起來約40億元，這不必編預算送立院或送決算送審計單位，如果他愛錢，不會把本利息40多億元全部繳庫，他也知道李時代怎麼花的，但沒有跟著花。

至於國務機要費案，扁說，這就是特別費，馬任內將修改法律將全國相關的特別費都除罪，包括馬自己，只有他未被除罪。扁自認特別費都做公務用，不夠時又花自己的錢出來補；可是馬英九當台北市長時的特別費，一部分拿出來放在口袋私用，拿來給馬大姊、太太和女兒私用，到底誰比較愛錢？

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關鍵字：陳水扁,馬英九

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