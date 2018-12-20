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全文／馬王政爭馬英九曾求和遭打槍　消失的道歉聲明今曝光

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▲▼馬英九《八年執政回憶錄》新書發表會-馬英九,蕭家淇。（圖／記者黃克翔攝）

▲馬英九出席《八年執政回憶錄》新書發表會。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴于榛／台北報導

前總統馬英九20日出席新書《八年執政回憶錄》發表會，書中重提馬王政爭，並曝光馬王政爭時期消失的和解聲明，原來當時馬英九曾在一個月後主動建議雙方共同聲明並召開記者會，希望王金平為了關說案、他為了造成政局紛擾同時向社會道歉，但彼時王金平與國民黨為了黨籍存在與否已經對簿公堂，最終和解方案破局收場。

書中指出，馬王政爭開始後，王金平獲得台北地方法院法官裁准以938萬元擔保，繼續保留行使國民黨黨員的權利，當時的檢察總長黃世銘則深陷洩密等罪，遭以被告身分傳喚，馬英九、行政院前院長江宜樺、總統府前副祕書長羅智強則被以證人身分傳喚，且為了擔心隔空串證，全被同步傳喚到案，同時異地偵訊，在台灣政壇創下歷史紀錄。

▲▼國民黨團歡送高票當選縣市首長委員餐會,王金平。（圖／記者徐斌慎攝）

▲國民黨立委王金平。（資料照／記者徐斌慎攝）

一個月後，馬英九主動提出一個聲明稿，建議馬、王兩人聯合舉行記者會，希望王金平為了關說案、他為了造成政局紛擾，同時向社會道歉，並走黨內制度留存王金平黨籍，且邀請始終在馬王紛爭時期擔任和事佬的前副總統連戰、國民黨前黨主席吳伯雄兩位大老一同出席記者會。

但最終馬英九和解方案遭王金平冷處理，連戰派出的總統府前秘書長曾永權、黨政高層林豐正一度在王金平家樓下苦等未果，道歉聲明曇花一現，王金平繼續與國民黨對簿公堂，並透過民事訴訟確認其黨員資格存在。

馬英九在新書發表會上頻頻釋善意，他先強調書中的用語是九月風暴，並非政爭，還神比喻說他十年前Long Stay時，也有去王金平務農的表哥家住，當時他詢問牛老了怎麼辦，對方回應「那是家人，怎麼會把家人吃掉？」他覺得這說法很傳神，並強調他與王金平的關係沒有像外界想像的一樣，只是當時事情不處理無法服眾，他也替王金平澄清並非「藍皮綠骨」，在立法院其實幫很多忙，力念未必完全一致，但可以合作。

▲▼馬英九《八年執政回憶錄》新書發表會-馬英九。（圖／記者黃克翔攝）

原和解聲明全文：
王院長表示：本人擔任國會議長與民意代表多年，經常接受選民請託為民服務。對近月來社會關心的司法關說案，本人並無干預司法之意圖。但本人深知，司法是社會正義的最後防線，也是請託關說的紅線，一旦逾越，可能影響司法公正。任何關心行動，均可能引發外界對司法關說之質疑。對於因此而造成社會動盪，本人深表不安與歉意。

王院長亦表示：身為國會議長，應針對目前不完備的法制進行改革，未來將帶頭推動修正《刑法》，納入「妨礙司法公正」罪。並同時推動國會改革，進一步提升議事秩序、透明與效率，以符合國人殷切期望。

馬主席表示：身為總統與執政黨主席，社會的安定、政治的革新，我責無旁貸，我也對司法關說案與它所帶來的政局紛擾，深感不安與歉意。對王院長決心推動修法與國會改革，我高度肯定，並將全力支持，共同推動，以深化我國民主與法治。

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