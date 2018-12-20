掀馬英九5大施政問題　總統府：回憶跟記憶落差只能多關心他

▲總統府發言人黃重諺。（圖／記者張一中攝）



記者陶本和／台北報導

前總統馬英九20日發表新書《八年執政回憶錄》，內容痛批總統蔡英文遠不如前總統陳水扁。對此，總統府發言人黃重諺下午於總統府記者會上諷刺，馬前總統的回憶跟國民的記憶有相當程度的落差，並數落其任內5大施政問題，是歷任總統中絕無僅有的，「大家只能多關心他」。

馬英九在新書中指出，蔡英文在2016年當選宣示中提到「謙卑、謙卑，再謙卑」，在過去這段時間裡事實上很少做到，甚至都是空話，還諷刺她遠遠不如陳水扁。

對此，黃重諺在總統府記者會上，提出5大馬英九任內的施政問題：首先指出，馬英九任內的總體經濟表現，是歷屆國家元首當中並不好的；其次是，馬英九過去多年來的經貿佈局，只有單一市場的依賴。

黃重諺接著說，馬英九過去宣示要「年金改革」，但是把問題丟給下一任政府來處理；還有在其任內封存核四，但是在卸任之後，卻又要人民繼續承受核電的風險；此外在國會議長政爭的問題上，還涉入司法的洩密案。

黃重諺諷刺地說，這些人民都還記得，恐怕也是歷任總統間，絕無僅有的，「至於回憶跟記憶的落差，大家只能多關心他」。

▼馬英九《八年執政回憶錄》新書發表會。（圖／記者黃克翔攝）

