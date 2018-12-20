交流創傷外科經驗技術　南韓嘉泉大吉醫院與成醫簽備忘錄　

▲南韓嘉泉大吉醫院與成大醫院簽備忘錄，交流創傷外科經驗技術。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由南韓嘉泉大吉醫院創傷科李吉宰醫師所帶領之外傷團隊，包括創傷科醫師、急診護理師、病房護理師、緊急醫療救護員等共14人，到成大醫院交流訪問，分享臨床經驗與技術，並簽訂合作備忘錄，雙方將針對人員交流互訪及研究等尋求更進一步的合作機會。

嘉泉大吉醫院外傷團隊參與成大醫院外科晨會，由李吉宰醫師分享該院創傷外科經驗。成大醫院外科部李經維主任表示，該院針對急救性血管內氣球阻斷術（REBOA）的臨床應用經驗讓參與人員獲益良多，希望未來也能引進相關技術及衛材，提高醫療照護品質；成大醫院外傷科顏亦廷主任亦分享台灣外傷醫療現況。嘉泉大吉醫院外傷團隊並參訪台南市消防局勤務中心及永華分隊，交流雙方到院前救護系統，教學相長。

成大醫院張智仁副院長於簽約儀式中表示台灣的重大外傷個案雖然不多，但外傷病患多為年輕族群，一旦蒙受損失，對於家庭及社會的影響都相當巨大。成大醫院是台灣南部唯一國家級大學附屬教學醫院，也是最具規模之醫學中心，故於2010年9月成大醫院成立外傷科，由外科部各次專科、骨科部、放射科主治醫師及專科護理師擔任核心成員，並與其他領域專業醫事人員緊密合作，編織大台南地區外傷最後一道防線，勇於承擔「急症、重症、難症、罕見疾病」之社會照護責任。

據了解，嘉泉大吉醫院在2013年被韓國保健福祉部評選為10家研究型醫院中的前3名，並成立韓國第1個區域創傷中心。2018年更被評選為最優秀的急診醫療機構。嘉泉大吉醫院亦是韓國最先運用急診醫療專用直升機之醫療機構，在外傷照護方面，成就斐然。