雙城論壇／「合作失敗我切腹自殺！」陳志寬向上海放話：你們儘管來

▲台灣電影文化產業協會理事長陳志寬（右一）在文化分論壇一鳴驚人。（圖／台北市文化局提供）

記者楊子萱／台北報導

雙城論壇今天在晶華酒店舉行，文化分論壇討論兩市影視產業發展與交流合作時，台灣電影文化產業協會理事長陳志寬在短短5分鐘中一鳴驚人，他向上海方的影視產業官員和工作人員表示，「你們儘管來，如果你跟我們的合作不成功，我當著你們的面切腹自殺！」

陳志寬說，台灣雖然電影處於弱勢，但台灣電影絕對不會妄自菲薄，「我們在沒有資金之下，我們現在電影大佬都坐在這，每一個都是用最少的資金、最好的技術、最好的創意，所以你們儘管來，我們也會儘管的去（做）。」

他在結尾強調，兩岸要繼續走下去，包括論壇等活動也要延續，大家應重視台灣電影，同時也感謝演講者對台灣電影有信心。

該場的主講人台北市電影委員會總監饒紫娟表示，「電影能夠讓人的夢想更偉大」，在所有媒體變化多端的情況下，「只有攜手共進，才能夠讓我們的人生之旅更圓滿。一個人好，只是好，大家都好，才是圓滿和幸福。」

「2018臺北上海城市論壇」上午在臺北晶華酒店舉行開幕式，今年論壇主題為「永續的城市—永續的發展」，聚焦經濟民生議題。現在正在進行文化分論壇，議題包括兩市文創產業推動工作、影視產業的交流合作，以及兩市時裝周發展與交流合作。

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