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雙城論壇／五月天在陸開唱次數曝光！　一首歌下載就破五百萬

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▲臺北市政府文化局長鍾永豐（左）和上海市文化和旅遊局副局長金雷（右）在雙城論壇文化分論壇上發表演說。（圖／台北市政府文化局提供）

▲上海市文化和旅遊局副局長金雷（右）在雙城論壇文化分論壇上發表演說。（圖／台北市政府文化局提供）

記者楊子萱／台北報導

2018台北上海雙城論壇今（20）早開幕，在文化分論壇中，上海市文化和旅遊局副局長金雷就《上海文化發展與文創政策》進行演講。除了闡述上海濃厚的城市文化、文創發展進程，他也舉了台灣歌手在陸演唱會次數、剛辦完的咪咕匯音樂盛典等例子，說明兩岸的文化從業人員的融合互動。

金雷指出，兩市近年在藝術音樂交流頻繁，像是周杰倫今年就在大陸舉辦28場演唱會，張惠妹去年舉辦25場，五月天舉辦了50多場演唱會；前陣子大陸舉行咪咕匯音樂盛典，當時就有許多台灣歌手參與演出。

五月天出席咪咕音樂節。（圖／翻攝咪咕直播）

▲▼蔡依林和五月天都曾參加咪咕音樂會。（圖／翻攝自蔡依林臉書、咪咕音樂直播）

▲蔡依林現身上海音樂盛典活動。（圖／翻攝自蔡依林臉書、《咪咕音樂》微博）

「如果你打給一個人，他一分鐘都沒接，那不代表他不在，而是他正在享受他的鈴聲」，金雷幽默帶出咪咕音樂，這是大陸目前的線上音樂平台之一，來自手機的產能。

「現在非常重視下載量」，金雷強調，劉若英執導的《後來的我們》中，五月天演唱的主題曲得到五百多萬付費下載量，新生代小鮮肉蔡徐坤的單曲也有四百多萬的下載量，「可見大陸市場的龐大，另一點就是後生可畏。」

上海文化有四個中心，包括生產中心、人才中心、創新中心和鑑賞中心，透過普遍的藝術建設，讓上海的城市文化更濃厚。上海市有89個美術館，126家博物館和紀念館，其中，有80%以上都是免費開放；每年舉辦超過800個展覽，接待超過500萬人次的觀眾。

▲臺北市政府文化局長鍾永豐（左）和上海市文化和旅遊局副局長金雷（右）在雙城論壇文化分論壇上發表演說。（圖／台北市政府文化局提供）

▲臺北市政府文化局長鍾永豐（左）和上海市文化和旅遊局副局長金雷（右）。（圖／台北市政府文化局提供）

在台滬合作方面，金雷指出，兩市2010年簽署了文化交流合作備忘錄，其中，舉辦了8年的海派文化藝術節就是最好的例子，「我們將孕育著中華民族的特有精神價值和想像力的傳承，做為兩地交流的重要佈局。」

透過「文創50條」，上海注重於製片投資、音效特效、數位佈景等方面，希望能將上海打造亞洲演藝之都、全球動漫遊戲原創中心、電競之都等。金雷提及上海日前推出的「惠台55條」，希望兩岸有更多合作交流，包括參與上海市廣播、影視製作、引進台灣影視作品，以及讓兩市合作創作更多影視作品。

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關鍵字：2018雙城論壇,金雷,咪咕,五月天

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