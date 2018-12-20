模樣曝光！加拿大被拘留女教師工作簽證出問題　料年底返國

▲ 麥可佛因簽證問題被捕。（圖／翻攝自臉書）

國際中心／綜合報導

加拿大本周傳出第3名公民遭到中國拘留的消息，如今身分曝光，是在中國教書的女子麥可佛（Sarah McIver），因簽證問題被當局逮捕。消息人士指出，預計她能在跨年之前返回加拿大。

加媒《國家郵報》（National Post）報導，麥可佛先前曾經赴南韓和馬來西亞任教，之後回到家鄉亞伯達省（Alberta）一間家具店工作，隨後再度收拾行囊，前往中國。但當她返回中國任教的學校後，校方才告知，目前職缺已由其他人取代，將安排她前往另個城市的學校。

隨後，麥可佛也成功任教數月，期間經常把自身近況告知遠在加拿大的親友。不料，她卻突然接到簽證出問題的消息，隨後就被逮捕，顯然是工作簽證出了狀況。根據目前傳出的消息，麥可佛預計能在未來數周內返國，但加拿大外交部官員則持保守態度，僅透露目前尚無確切時間表。

▲ 加拿大前外交官康明凱（左）及「白頭山文化交流協會」創始人史派佛（右）遭逮。（圖／翻攝自推特@mpspavor、國際危機組織Crisis Group）

加拿大1日在溫哥華國際機場逮捕華為副董兼財務長孟晚舟後不久，便傳出加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）以及在中國經商的加拿大公民史派佛（Michael Spavor）被拘留，而原因正是國安問題。總理杜魯道（Justin Trudeau）19日回應，「（他們）被控犯下重罪，也就是涉及國安、情報等問題，情況更加嚴重。」

杜魯道坦言，當他之前處於在野黨立場時，他曾經要求前任總理哈珀（Stephen Harper）拿起電話，要求對方釋放加拿大人，「但我現在明白，事情比這複雜許多…有時候，把這方面的議題討論政治化或是擴大，也許在短期內的結果令人滿意，但這無助於實現我們所有人都想要的結果，也就是加拿大人的安全與保障。」