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揪出「在好萊塢的高雄人」！他幫韓國瑜邀巨星　「天生神力打來福」

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▲▼準高雄市長韓國瑜19日傍晚接受媒體訪問。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲準高雄市長韓國瑜19日傍晚接受媒體訪問。（圖／記者宋德威攝）

記者葉國吏／綜合報導

高雄市長當選人韓國瑜25日將在愛河邊舉行就職典禮，將邀請2000人出席，日前與澳門台商會長簡廷會面，面對媒體詢問迪士尼是否有譜，他卻意外透露2019年3月將有好萊塢巨星來高雄演講，到底是誰牽線的？網友紛紛猜測是這一位。

韓國瑜昨(19)日受訪時表示，是透過一個在好萊塢前後20年的一位高雄人牽線邀請的，而這位高雄子弟讓高雄能夠在國際舞台上發光發熱，正接洽這位好萊塢的超級巨星來家鄉高雄做一場「如何愛護地球」的演講，希望未來的高雄在知名度和形象上能夠真正的發光發熱，而且高雄市政府不需要花到什麼錢，所以把這個好消息先跟市民分享。

《九品芝麻官》常威出身高雄　「辱華的拒接」挺進好萊塢（圖／取自鄒兆龍微博）

▲演員鄒兆龍飾演的「常威」是港片中的大惡人，經典台詞「我天生神力啊」，還涉嫌毆打戚家的狗來福。（圖／翻攝自網路）

這位居中牽線的「在好萊塢的高雄人」到底是誰？網友紛紛猜測就是鄒兆龍。鄒兆龍常常出現在許多經典港片，最為人得知的就是《九品芝麻官》中的「常威」。現年51歲的鄒兆龍，為天生壞人臉總是飾演無惡不作的奸詐反派，每部電影都希望他能趕快有報應，但在戲外他卻有著相當刻苦的童年，12歲就擔起家計，踏入演藝圈工作，背後的過程被揭開後，令許多觀眾相當心疼。

鄒兆龍雖然演出過多部港劇，但他卻是個土生土長的台灣高雄人，幼年時因為父親早逝，擁有13個兄弟姊妹的他，5歲時就開始外出工作幫忙分擔家計，6歲時到雕刻店跟著師父打零工，9歲時轉行做起麵包，沒有和一般小孩一樣無憂無慮的童年，他總是一邊工作，一邊學習武功，更在12歲時踏入演藝圈，當起明星的替身。

▲▼專訪：《角頭2》鄒兆龍。（圖／記者黃克翔攝）

▲鄒兆龍為《角頭2》多次來台宣傳，相當敬業。（圖／記者黃克翔攝）

隨後，鄒兆龍家境變好後，便決定到美國求學，在一次因緣際會之下到了好萊塢，在2003年時演出《駭客任務》第二、三部曲的「賽洛芙」一角。鄒兆龍這樣的背景，也被網友認為是韓國瑜口中的「在好萊塢的高雄人」。

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