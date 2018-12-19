影／20萬噴飛超剉！機場廁所「全是肉」他開門傻眼　王浩宇：棄置不用罰錢

網搜小組／綜合報導

非洲豬瘟疫情擴散，為防堵病毒入境，農委會已將裁罰基準調高至20萬，各機關也全面加強防疫。桃園市議員王浩宇搭機返台後，在機場廁所發現有一盒盒中國臘肉，無奈強調，「棄置（專門棄置箱）是不用罰錢的，但攜帶入境就是20萬。」

▲廁所裡有來自大陸的臘肉。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

自18日起，旅客若攜帶疫區肉品入境，初犯罰鍰從5萬提高到20萬元，沒想到裁罰調高後首日，一名何姓陸配就被海關查獲，攜帶15片豬肉乾、總重約200公克，遭依法開罰20萬元。

▲肉品已被處理掉了。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

有了前車之鑑加上罰金調高，讓許多企圖闖關的民眾打消念頭，但傻眼的是，機場廁所竟成了他們丟棄肉製品的地方。議員王浩宇今在臉書po文表示，「回到台灣，一打開機場廁所...，結果發現裡面全部都是肉，有民眾把中國帶回來的臘肉全部都丟在這裡，只好通報防檢處理。」

王浩宇強調，「棄置是不用罰錢的，但攜帶入境就是20萬，再拜託大家互相提醒！」值得一提的是，所謂的棄置，並非隨意丟棄機場廁所、垃圾桶或是某個角落，目前已設有專門棄置箱；另外自行申報也不會被罰錢。

網友們看了不禁搖頭，直呼「可惡講不聽」、「會不會有些已經被沖入馬桶了」、「這是生化武器」、「乾......這太扯」。事後，王浩宇也表示，那些肉品已被收走了。

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