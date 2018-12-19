影／嘉義縣大動作防堵非洲豬瘟　張花冠：國安層級去防疫

記者翁聖勳／嘉義報導

有鑑於非洲豬瘟疫情在中國持續擴散，8月3日起陸續發生96起非洲豬瘟案例，範圍由中國東北向華中、華南逐漸蔓延，疫情急速升溫，已擴及22個省份，台灣養豬產業危在旦夕。嘉義縣豬隻飼養數量全國排名第五（284戶養豬戶，飼養約40萬頭），若發生疫情，將嚴重衝擊養豬相關產業。縣政府19日大動作召開記者會，面對可能導致產業崩盤的危機，啟動防堵非洲豬瘟各項防疫積極作為，呼籲全民及產業團體通力合作，全面防堵疫情入侵。

▲▼ 嘉義縣政府大動作防疫，縣長張花冠定義為國安層級。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

非洲豬瘟為本國甲類傳染病，豬隻死亡率100%，但不會感染人，目前無疫苗可打，亦無治療藥物，只能以撲殺、消毒及監控遏止疾病擴散，對於產業威脅非常重大。



中華民國養豬協會常務理事林秋桂表示，台灣1997年爆發口蹄疫疫情，養豬及相關產業幾近崩潰，歷經21年後原以為今年口蹄疫可以順利拔針、明年恢復口蹄疫非疫區國家，但今年中國非洲豬瘟持續擴散，疫情爆發，不可收拾，台灣已將非洲豬瘟問題提升到國安層級。為防堵疫情入侵，嘉義縣早在8月16日就已全面進入備戰狀態，啟動轄內空港、漁港防疫機制及畜牧場疫情監控措施，備妥相關防疫物資、辦理非洲豬瘟宣導講習及強化畜牧場周邊區域消毒，保衛嘉義縣豬隻安全。

嘉義縣長張花冠、中華民國養豬協會常務理事林秋桂、嘉義縣養豬事業發展協會理事長張豐欣、海巡署第五巡防區指揮部上校部主任胡文雄、農業處長許彰敏和養豬產業業者12月19日上午召開記者會，向鄉親報告嘉義縣各項防疫作為，並高呼「防堵非洲豬瘟、嘉義縣動起來」口號。

張花冠指出，她在8月就已提出非洲豬瘟應提升至國安層級規格，因為非洲豬瘟一旦入侵台灣，400萬頭豬隻恐將全數撲殺，經濟損失規模將高達2000億，她肯定蔡英文總統將防疫提升至國安層級的積極作為，嘉義縣已「做最好的準備、最壞的打算」。

張花冠表示，為遏阻非洲豬瘟，嘉義縣已建立養豬產業防疫地圖，以科技化管理方式，盤點及建立養豬場名冊與google分布圖，以利疫情分析及防疫規劃，並訂定全台第一本非洲豬瘟緊急應變手冊，分列疫病災前準備、疫災應變與災後復建等三大章節，擬定緊急應變防救措施，包括廚餘養豬戶清查與稽查、防疫物資盤點、緊急聯絡名冊及各單位權責分工與動物屍體處理等，都已預先完成佈建與規劃，一旦發生疫情，將立即啟動相關應變及屍體處理作業，以降低疫情損失及快速清運屍體，減少再次污染。

有關境外管控部分，胡文雄表示，已針對海上及岸際往來金門、馬祖離島，以及海面船隻加強人員與貨物安檢工作，務必做到滴水不漏。

縣府呼籲養豬業者加強生物安全措施及人車管制，畜主應避免涉足其他豬隻飼養場所、肉品市場及屠宰場，近期內不要前往疫區國家的畜牧場參訪，切勿攜帶肉製品回國，罰則已由1萬5千元提高到100萬元。

農業處表示，畜牧場如發現疑似病例或疫情，應儘速通報當地鄉鎮公所或嘉義縣家畜疾病防治所（05-3620025），以利後續疫情即時處理及控制，隱匿疫情未通報者，將依動物傳染病防治條例處以最高罰則 100萬元，撲殺的動物也不予補償。