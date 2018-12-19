黨產會同意！389名救國團退休員工領18％　李鍾桂月領利息3萬5





▲黨產會。（圖／記者賴于榛攝）

政治中心／綜合報導

行政院黨產會8月認定救國團為國民黨附隨組織，凍結56.1億元資產，其中包括了「退休人員優利存款利息差額貼補」的900萬元。但黨產會為了顧及勞工權益，以及救國團退休人員的生活，在18日召開委員會議，決定同意救國團申請的2019年18％利息補貼案。

黨產會在18日上午召開委員會，並在同天發布新聞稿指出，就救國團依「中國青年救國團退休人員辦理退休金儲存利息補貼要點」所提出申請的107年利息補貼案，委員會議因顧及勞工權益，以及退休人員退休生活，且考量救國團就前述補貼辦法已參酌「公務人員退休資遣撫卹法」原則進行修訂，決議本案同意動支。

不過黨產會也提到，關於「最低保障金額」的界定，未包含勞保年金的金額，與「公務人員退休資遣撫卹法」之立法原則未盡相符，委員會議仍建議救國團應檢討酌處。另外，就中華民國婦女聯合會（婦聯會）許可動支案之審議，日前最高行政法院廢棄臺北高等行政法院停止執行的裁定，黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織的行政處分仍屬有效，所以在這次委員會議中，依法恢復審議該會的動支許可申請。

根據《自由時報》報導，救國團10月召開團員大會，通過「退休人員辦理退休金儲存利息補貼要點」修正案，將在明年編列1億1891萬元預算，用於18％利息補貼上，換算到389名退休員工上，平均每人月領2萬5440元。

黨產會委員說，救國團榮譽召集人李鍾桂也是這389名退休員工之一，她在救國團的年資已達18年，退休時月薪高達20幾萬，包含底薪8萬7000元、工作補助費9萬元，還有其他主管加給等費用，從救國團領到459萬元退休金。李鍾桂將264萬元定存領18％優存利息，救國團每月補給給她的18％，大約3萬5000元。其他救國團退休員工就算能拿18％優存利息，有些員工最低也只領到1萬多元，領最多則是月薪4萬。

委員提到，自己對救國團18％沒太大意見，因為雖然也享有18%優存利息，但近8成退休員工只領3萬或4萬以下，換算退休所得替代率僅只有5成左右，跟軍公教相比仍有落差。