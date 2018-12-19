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北市長選舉無效之訴12/24首開庭　柯、丁會否現身引關注

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▲▼丁守中驗票結果記者會。（圖／記者劉亮亨攝）

▲丁守中日前向台北地方法院提出選舉無效之訴，北院訂於12月24日上午10點，召開首次的準備程序庭。（圖／資料照／記者劉亮亨攝）

記者楊佩琪／台北報導

針對台北市長選舉結果，13日台北地方法院公布驗票結果，國民黨提名候選人丁守中還是輸了台北市長柯文哲3567票，而丁守中也在結果公布前，委由律師向法院提起選舉無效之訴。台北地方法院表示，將在12月24日上午10點召開程序準備庭，由法官進行相關調查證據及爭點整理。而按往例，程序準備庭原告、被告雙方當事人及相關人士皆應出庭，柯文哲、丁守中會否狹路相逢，引人關注。

北院13日公布的驗票結果，丁守中拿到57萬7096張票，輸了柯文哲3567票，還比投開票日當天的結果再少313票，因此丁守中繳交的428萬多元驗票保證金將全數沒入國庫。

不過丁守中召開記者會表示，經過驗票，確認此次選舉確實存在諸多疏失、非法情事，例如選民領票蓋印，卻少了監察人，甚至同樣印章重複領票，許多選票也沒有按合法程序進行彌封、蓋騎縫章等。這些疏失對選舉影響之大，已經超過選票數字的輸贏，他不惜花了律師費、驗票保證金等龐大經費，就是要取得這些非法事證，作為法庭上攻防的有力武器。

按規定，選舉無效之訴自當選人名單結果公告日起算15天內可提出，被告為該地選委會，也就是台北市選委會，一審應於6個月內審結，可上訴二審高等法院，也需於6個月內審結。台北地方法院於12月12日完成分案，首次開庭訂於12月24日上午10點，屆時丁守中、柯文哲是否都會親自出庭，引人關注。

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關鍵字：台北市長,選舉無效,選舉,丁守中,柯文哲,投票,選票,驗票

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