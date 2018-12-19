國民黨提盧文瑞競選屏東縣議會副議長　投下正副議長選舉變數

▲屏東縣議會議長周典論。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨屏東縣黨部19日邀集黨籍新同選議員召開下屆正副議長座談會，會中決議表決通過建議黨中央提名盧文瑞議員搭配現仼議長周典論競選正副議長，且跑票者開除黨籍的嚴厲處分，為下屆正副議長選舉投下變數。

國民黨屏東黨部於12月4日召開第一次會議，決議通過提名周典論參選議長，副議長採「開放」原則，但會中有議員建議正副議長應朝「國國配」或 與無黨籍搭配」為努力目標。

國民黨屏東縣黨部於12月19日上午再邀集新當選之黨籍議員第二次召開會議，會議重點在於討論副議長的人選，最後通過提名盧文瑞搭配周典論競選正副議長。

▲2016年國民黨慶，議長周論到場頒獎給榮譽狀給黨齡超過50年黨員。

19日的會議，議長周典論強調大家盼望的「國國配」，也是他一直在努力目標，但塔配人選需考慮到意願等因素；會中唐玉琴強烈表達當仁不讓，經激烈表述與與會議員以黨為重相勸後，表示為顧全大局，委屈求全。

最後經表決通過建議提名盧文瑞參選副議長，並報請中央提名，同時要申張黨紀，正副議長投票時，嚴禁跑票，跑票者「開除黨籍」。

會議主持人縣黨部主委廖婉汝表示，這次縣議會的正副議長選舉提名經過黨籍議員二次的會議，第一次決議提名周典論參選議長，第二次則決定提名盧文瑞參選副議長，這項建議案，可望於12月19日的中常會通過，希望黨籍議員全力支持，尤其在激烈競爭中會有二輪投票，為達勝選正副議長投票，不論第一輪第二輪，跑票者將「開除黨籍」。

廖主委呼籲以無黨籍參選的黨員（通稱的自行參選），也希望能夠回歸國民黨，支持黨提名的正副議長參選人，更歡迎日後能加入國民黨黨團。