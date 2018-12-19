國家出事都怪移民　方濟各：種族主義者破壞了真正的民主

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）認為移民不應該被貼上負面標籤。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）19日針對民族主義領導人指責，這些人充滿仇外及種族主義的心態，將國家面臨的問題歸咎於移民 ，並獲取不當利益助長社會間的不信任。他今日為1月1日的天主教會世界和平日發表評論，同時藉此將此訊息傳遞給國家元首、政府領導人及國際組織等。

據《每日郵報》報導，82歲的教宗方濟各一直以來都將保護移民當作職責所在。在沒有指向哪個國家或領導人的情況下，他表示，「那些傾向於將所有邪惡歸咎於移民且剝奪窮人希望的政治言論，是不可被接受的」。報導指出，移民問題在美國、義大利、德國及匈牙利是最具爭議的。

▲美國邊防向強行跨越邊境的中南美移民投擲催淚瓦斯。（圖／路透）

方濟各曾因移民權利向美國總統川普及義大利右翼領導人薩爾維尼（Matteo Salvini）發生爭執。他還表示，現今充滿著不信任的氛圍，因此非常遺憾的在政治層面也存在同樣的問題，「政府排外及種族主義的心態，使人們質疑全球化的世界是否迫切需要兄弟情誼」。

報導指出，方濟各還譴責政治家一系列的「惡習」。他表示，這些政治家破壞了真正的民主，並且透過各種腐敗的形式給人民帶來恥辱，「其中包括盜用公共資源、仇外心理、種族主義及自然資然的剝奪等」，因此政治家們應該對自己的角色有深刻的理解，同時提升自身可信度，為共同利益而努力，才能徹底實現與改變。