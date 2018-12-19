　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

兒子以希特勒命名「致敬納粹」　老公穿三K黨白袍抱嬰被判入獄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 新納粹主義份子 。（圖／達志影像／美聯社） 

▲新納粹主義近年來在歐洲成為一股勢力 。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國一對夫妻為了表達對納粹領袖希特勒（Adolf Hitler）的尊敬，將小兒子的中間名選為阿道夫（Adolf），他們加入新納粹組織，因為具有「暴力的種族主義信仰」，18日分別被判處6年6個月、5年徒刑，聽到判決時他們牽著手哭泣。

《每日電訊報》報導，22歲的托馬斯（Adam Thomas）與38歲的帕塔塔斯（Claudia Patatas）是極右翼組織「國家行動」（National Action）的成員；該組織已於2016年被政府禁止。

這對夫妻主張新納粹主義，並將兒子以希特勒命名，被問到為何要這樣做，他們說是出於對希特勒的敬意。伯明罕皇家法院法官表示，考量到他們長期崇尚暴力的種族主義並加入恐怖組織，試圖推翻英國的民主，分別判處他們徒刑。

夫妻倆的摯友弗萊徹（Darren Fletcher）在審判前承認，他屬於「國家行動」的成員，他因同一罪刑被判處5年徒刑。總共有6人在18日被判刑，這些人都是恐怖主義組織的成員。

法官得知，弗萊徹教導自己的女兒給納粹致敬，並向帕塔塔斯發送訊息說「終於讓她去做了！」從其他照片還可見，托馬斯穿著曾奉行白人至上主義三K黨的代表服裝白袍，一邊抱著兒子。

在其他成員談話中，帕塔塔斯表示「所有猶太人都必須被處死」；托馬斯則告訴夥伴，他發現所有白人以外的人都不能被容忍。據了解，前者是來自葡萄牙的婚攝，後者則是亞馬遜的前保全。

托馬斯坦承，他是種族主義者，曾指示製作炸彈。據了解，「國家行動」於2013年成立，2016年曾稱讚槍殺英國國會議員考克斯（Jo Cox）的槍手，被政府定調為恐怖主義組織，禁止日後展開活動。

►►猶太兒童「躲納粹」與家人永隔　80年後德國賠每人2500歐元

ET快訊
真實版《比悲傷》！罹癌男忍痛分手看前女友嫁人
吃飯沒？法拉利名醫替20歲肇事駕駛打氣：我們面對就好

關鍵字：納粹,新納粹,希特勒,種族主義,恐怖組織

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

五官像「融化冰淇淋」黏住下垂！她站一旁聊天　竟遭煙火炸傷失明

泳池內看妹自撸！他脫褲一半「忘記背後全透明」…下秒網友都笑了

圍剿IS進入新階段！五角大廈：美國政府已啟動從敘利亞撤軍程序

Fed再升息1碼！不甩川普「緊縮貨幣政策」　美股道瓊重挫351點

川普氣炸！Fed再升息1碼「調為2.25%至2.5%」今年第4升：無關政治

就是紅！「全球最辣阿嬤」 祝大家聖誕快樂！

川普推特語錄／川普基金會做了這麼多慈善　民主黨的正義有雙重標準

國家出事都怪移民　方濟各：種族主義者破壞了真正的民主

巴西警察受毒販賄賂　53人被捕占同部隊1成警力

「撞火槍托」殺傷力太猛！美國正式簽署禁令　槍主爆氣：違憲

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

林書豪3分線外隨手拋...進球！　周杰倫被cue「大神不隨便出手」

只開3天！彰化精誠夜市10美食 必吃香酥蔥油餅、生炒鴨肉羹

李沛旭出戰健美賽！　狠練7週上台「超狂增肌對比」曝光

羅志祥《NO JOKE》新歌曝光　華人首位「軍艦上飆舞」超狂

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】選手都愛他人氣王小宇狂被撩 李佳薇都認證 佳歡就是個小花枝

五官像「融化冰淇淋」黏住下垂！她站一旁聊天　竟遭煙火炸傷失明

泳池內看妹自撸！他脫褲一半「忘記背後全透明」…下秒網友都笑了

圍剿IS進入新階段！五角大廈：美國政府已啟動從敘利亞撤軍程序

Fed再升息1碼！不甩川普「緊縮貨幣政策」　美股道瓊重挫351點

川普氣炸！Fed再升息1碼「調為2.25%至2.5%」今年第4升：無關政治

就是紅！「全球最辣阿嬤」 祝大家聖誕快樂！

川普推特語錄／川普基金會做了這麼多慈善　民主黨的正義有雙重標準

國家出事都怪移民　方濟各：種族主義者破壞了真正的民主

巴西警察受毒販賄賂　53人被捕占同部隊1成警力

「撞火槍托」殺傷力太猛！美國正式簽署禁令　槍主爆氣：違憲

台指期重挫逾百點摔破9700點　3大期指倒一片全是Fed升息惹的禍

孫大千讚民進黨「地表最強村姑」　反問國民黨改革了沒

Off-White果凍涼鞋台幣六千有找　最難駕馭的「螢光綠」已完售

法官認證的酒國女英雄！外拍女公關自稱遭性侵　「沒人看她醉過」被打臉

宿霧跳島絕美「杜馬蓋地」Tour攻略　純白沙灘、藍色天堂一次擁有

她全家都憂鬱！LINE群助詐保3千萬　主嫌母女檔聲押禁見

降膽固醇、抗疲勞...其實「秋刀魚」營養價值超高！

瘋電影／蜘蛛人：新宇宙　平行宇宙開啟蜘蛛人聯盟

盤前／美升息大跌　台股封關倒數緊盯2關鍵

軟銀抵制華為　社長：擬以歐洲企業產品替代

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

國際熱門新聞

美主播：川普可能辭職換子女無罪

女兒被性侵！勇母持刀砍人遭起訴..

泳池內看妹自撸！他忘記背後全透..

即／川普計畫全面自敘利亞撤軍！

Fed再升息1碼！美股道瓊重挫..

全球最辣阿嬤 祝大家聖誕快樂..

川普氣炸！Fed再升息1碼今年..

變態男女殺人做成餡餅　拿去路邊..

富豪殺光全家再自盡留女兒繼承家..

五角大廈：已啟動從敘利亞撤軍程..

東海現幽靈船　設備高級卻不見人..

即／舒馬克昏迷5年後甦醒！

撞火槍托殺傷強　美國正式簽署禁..

2車迎頭猛撞「對半削」鮮血漫馬..

更多熱門

相關新聞

猶太兒童躲納粹　每人獲賠2500歐元

德國政府17日宣布，同意向難民兒童救援運動（Kindertransport）的倖存者支付一次性補償，每人金額為2500歐元（約台幣8萬8925元），對象主要是在二次世界大戰前，逃離納粹德國或歐洲其他地區的猶太兒童。難民兒童救援運動的工作主要是拯救猶太兒童，當時載著近1萬名17歲以下的難民逃離納粹迫害，並前往英國安置，自第一班列車起駛至今已過80年。

希特勒曾愛戴過的猶太小女孩

《洗錢防制法》三讀　虛擬幣也納規範

新鄰居有黑人　她狂嗆又噴衛生紙

辱罵黑人雜種　他駁只是脾氣暴躁

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票倉賠慘

國中被踹頭！20年後他怒賞老師巴掌

10年前就超紅！陳德烈甜讚「女友非常漂亮」

跨年定調忘記過去　韓國瑜邀詹雅雯

車聚遭撞　受害車主call肇事駕駛：加油

她烏鴉嘴呆問：這會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽：真的累了！　TWICE被挖出倒在練舞室

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

交換禮物超大箱！她開箱瞬間變臉

《星光》踢館歌手認了秘婚生子！

真實《比悲傷》！男罹癌分手　前女友嫁人了

陳德烈求婚成功！

羅淑蕾告盛竹如　「害我一覺醒來變兇手」

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

更多

最夯影音

更多

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面