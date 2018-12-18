台南立委席次飛了？　藍軍轟賴清德、陳宗彥請不要成台南罪人

▲台南市第6席立委飛了？藍軍轟賴清德、陳宗彥請不要成為台南罪人。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市第6席立委席次真的飛了嗎？台南市議員王家貞、洪玉鳳、蔡淑惠、李中岑，12月18日聯手砲轟行政院長賴清德和內政部政次陳宗彥不要為選票算計，請他們不要成為台南市的罪人。

藍營議員們說台南鄉親們原以為等10年終於等到正義，豈料民進黨九合一選舉大敗，居然為了選票算計，犧牲台南市第6席立委席次，議員們強烈要求行政院長賴清德和準台南市長黃偉哲要以人民為念，不要選前騙票選後跳票。

藍營議員們召開『呼弄鄉親、誠信蕩然、立委席次去那兒了？』記者會，請台南市政府民政局專委楊雅苓和台南市選委會組長許慈倫出席。王家貞、洪玉鳳、蔡淑惠、李中岑指出民進黨真的是一個機關算盡為選舉的政黨，賴清德擔任台南市長時，為了算計第3屆議會國民黨議員席次，與當時的台南市民政局長陳宗彥，不惜犯眾怒、大刀闊斧調整里鄰，把中西區和北區併為1選區，把安平和南區併為1選區並把東區1分為2，1次算計不夠，又為了立委選舉，可以把剛合併的中西區和北區選區又拆除，改為將中西區、安平區、南區和一半的東區併為1個新的立委選區，再一次算計。

藍營議員們表示，立委選區10年調整1次，賴清德跟台南鄉親說台南市會增加1席立委席次，為了這遲來正義，鄉親們縱有不滿也忍了，誰知九合一選舉過後，高思博告訴鄉親噩耗，因為行政院長賴清德算計及怠惰不作為，台南市第6席立委可能飛了？

王家貞等人憤怒地說，台南市議員選區鄰里調整案，當初賴清德和陳宗彥可有將此案送台南市議會，現在民進黨完全執政，賴清德已在中央行政院掌大權，民進黨立法院席次又過半，就因為九合一大選大敗，賴清德不敢動高雄立委管碧玲選區席次，居然可以犧牲一路相挺他的台南鄉親，鄉親們等這第6席立委席次已經等了6年，原期待未來6席立委能為台南市爭取更多建設與預算，現在一切都將成空！台南市政府在做甚麼？

台南市選委會組長許慈倫解釋，台南市選委會從今年3月在中央開公聽會，5月送交資料，一切準備都是為第6席立委席次而做，未來會如何調整還是要看立法院的決議。 民政局專委楊雅玲也答說依據台南市2017年11月的人口數，台南市應有6席區域立委，依選罷法第35和37條，立委選區每10年調整1次，台南市也應該調整。

王家貞、洪玉鳳、蔡淑惠、李中岑強烈要求北漂的行政院長賴清德和內政部次長陳宗彥，不要一心只為選舉算計罔顧人民福祉，而成為台南市的罪人，也要求準台南市長黃偉哲，要積極作為向中央傳遞民意，不要讓台南市民再空等10年。