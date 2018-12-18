俄要在委內瑞拉建「最大軍事基地」　還將部屬Tu-160轟炸機！

▲Tu-160戰機。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

俄羅斯即將在南美國家委內瑞拉，建設首個位於加勒比海區域的軍事基地，若是建成，將會成為委國自1962年古巴導彈危機以來，設立的最大軍事基地。據悉，在獲得委國領導人尼可拉斯•馬杜羅（Nicolas Maduro）的同意後，俄國將在此區域部署Tu-160轟炸機。

根據外媒報導，俄羅斯宣布，將在位於委國首都東北125英里處（約201公里）的拉奧奇拉島（La Orchila），設立軍事基地，同時也將成為委國最大的半永久性軍事建設之一，該島上原有一個海軍基地和軍事機場；此外，俄國也將「暫時性」的部屬Tu-160轟炸機，該架轟炸機被稱為「白天鵝（Белый лебедь）」，於上周一飛越了6200英里（約1萬公里）的距離後，抵達了委國的機場。

軍事專家沙米爾（Shamil Gareyev）上校表示，將委內瑞拉納入遠程的飛行任務是一個正確的想法，Tu-160在執行任務時不僅不會每次都返回俄國，而且在美國巡邏任務期間也不會進行空中加油；Tu-160會飛在執行任務的期間，到委國的基地進行更輪替更換。

報導中指出，俄國要建軍事基地的消息公開時間相當敏感，恰巧在俄國委國空軍進行為期10小時的訓練任務，同時也是2架具有核武能力的Tu-160飛越加勒比海的幾天過後；俄方的部屬戰機的舉動也激怒了美方，美國國務卿蓬佩奧將兩國的聯合訓練描述為「兩個腐敗的政府浪費公共資金，在國民受到苦難的時候，剝奪他們的財產和自由。」

對此，莫斯科拒絕了蓬佩奧的評論，並稱這樣的批評是「不正常」和「不合適」；同時也表示，他們不同意揮霍金錢的說法，對於一個國家來說，一半國防預算可以幫助整個非洲的聲明，是不合理的。