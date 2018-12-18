全身198處瘀傷！父嫌孩子吵鬧　竟抓起狂毆「頭+身」超過54次

▲馬克辛。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

27歲白俄羅斯男子馬克辛（Maksim Chizhik）1月29日時，在家中幫忙照顧女友的4個小孩，但卻因為受不了吵鬧的聲音，抓起年紀較小的瑪莉娜（Marina）就是一陣猛打，造成該名女孩的頭部跟身體，分別受到15次和39次的重擊，送醫之後，全身上下更被發現有超過198處的瘀傷，被懷疑早前就已經受到馬克辛的虐待。

根據外媒報導，事發當下，馬可辛的女友葉卡捷琳娜（Yekaterina Komar）外出上班，由馬可辛負起照顧小孩的責任，但是他似乎是受不了小孩吵鬧玩樂的聲音，在大喊「安靜」之後，竟然失控的把其中一名女孩瑪莉娜抓起毆打，頭部跟身體分別遭到15和39次的重擊，造成其在晚上睡覺後身體感到不適，隨後突然停止呼吸，被緊急送醫急救。

瑪莉娜送醫之後被發現身上佈滿可怕的瘀傷，小小的身軀上大約有198個新舊不一的瘀青，雖然住進了加護病房治療，但最後仍不幸死亡；醫護人員推斷，瑪莉娜應該不是第一次被毆打跟虐待，於是通報警方將馬克辛逮捕。

一名住在馬克辛家的人表示，先前馬克辛跟葉卡捷琳娜毆打了他們的小孩，雖然鄰居們試圖介入並要求跟葉卡捷琳娜報警，不過卻遭到污辱，並且被告知他們是孩子的父母，可以做任何想要做的事；很遺憾的是沒有先行報警，這樣做很有可能救回瑪莉娜的生命。

報導中指出，馬克辛因為殺害未成年人被處以25年的徒刑，而葉卡捷琳娜則是被剝奪其餘4名孩子的監護權，並因讓孩子處於危險之中，必須在懲教所待上2年的時間。